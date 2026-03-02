Condizioni meteo avverse: slitta ancora il recupero dello scialpinista bloccato in un crepaccio sul Monte Rosa

A causa delle condizioni meteo avverse sono ancora sospese le operazioni di recupero di uno scialpinista italiano finito in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa. Si tratta di Rodolfo Franguelli, 61enne di Gallarate (Varese). L’incidente è avvenuto sabato 28 febbraio. Tre scialpinisti sono caduti in un crepaccio: due sono stati estratti vivi, mentre il terzo è rimasto bloccato a 30 metri di profondità. Le speranze di trovarlo ancora in vita sono nulle. Per domani è previsto un nuovo tentativo di recupero da parte del Soccorso Alpino valdostano e della Guardia di Finanza.