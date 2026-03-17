Così il cambiamento climatico sta alimentando le epidemie: lo studio

Negli ultimi anni, malattie storicamente assenti negli Stati Uniti sono comparse in Florida, Texas, California e altri stati americani. Per capirne il motivo, basta guardare al Perù. Lì, i ricercatori di Stanford e di altre istituzioni hanno analizzato la correlazione tra un ciclone e una massiccia epidemia di dengue, una malattia virale trasmessa dalle zanzare che può causare febbre, eruzioni cutanee e sintomi potenzialmente letali come emorragie e shock. I loro risultati, pubblicati sulla rivista One Earth, rivelano che le temperature più alte e le maggiori precipitazioni, legate ai cambiamenti climatici, rendono più probabili le epidemie. “Gli impatti del cambiamento climatico sulla salute non sono qualcosa che stiamo aspettando”, ha affermato Mallory Harris, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato presso l’Università del Maryland, che ha condotto la ricerca come dottoranda in biologia a Stanford. “Stanno accadendo ora”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la febbre dengue, trasmessa dalle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus, colpisce ogni anno decine di milioni di persone in tutto il mondo e, dal 2000, ha registrato un aumento di oltre dieci volte a livello globale.

Lo studio

Un ciclone e il fenomeno El Niño che hanno colpito la costa del Perù nel 2023, in una regione normalmente arida, sono stati seguiti da un’epidemia di dengue dieci volte più estesa del normale. Utilizzando una tecnica statistica sviluppata in economia, i ricercatori si sono chiesti quale percentuale di questa storica epidemia fosse dovuta alle condizioni meteorologiche anomale del 2023, simulando cosa sarebbe successo senza la tempesta.

In collaborazione con gli scienziati del Ministero della Salute peruviano e del Centro Latinoamericano di Eccellenza per il Cambiamento Climatico e la Salute, il team ha stimato che il 60% dei casi di dengue nei distretti più colpiti sia stato causato direttamente dalle piogge estreme e dalle temperature elevate durante il ciclone. Ciò si traduce in circa 22.000 persone in più che si sono ammalate rispetto a quanto sarebbe accaduto altrimenti.

Il collegamento è il seguente: le forti piogge allagano le zone pianeggianti, distruggono le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie e creano pozze d’acqua ideali per la riproduzione delle zanzare Aedes aegypti e Aedes albopictus. Il clima caldo accelera la riproduzione delle zanzare e la trasmissione delle malattie. Al contrario, nelle zone più fredde colpite dal ciclone, le precipitazioni estreme non hanno avuto un effetto significativo sull’incidenza della dengue.

“Sebbene si osservino spesso grandi epidemie di dengue in seguito a eventi meteorologici estremi, questa è la prima volta che gli scienziati sono riusciti a individuare il ruolo del cambiamento climatico e a misurare con precisione l’impatto di una particolare tempesta sulla dengue, una delle malattie infettive in più rapida crescita“, ha affermato l’autrice senior dello studio Erin Mordecai, professoressa associata di biologia presso la Stanford School of Humanities and Sciences e co-responsabile del programma Disease Ecology in a Changing World presso il Center for Human and Planetary Health.

I modellisti climatici di Stanford Jared Trok e Noah Diffenbaugh hanno quindi analizzato delle simulazioni che confrontavano le precipitazioni di marzo nel periodo 1965-2014 con un periodo di riferimento preindustriale. Il risultato: condizioni di precipitazioni estreme come quelle osservate nel 2023 sono ora il 31% più probabili nel Perù nordoccidentale rispetto a prima dell’industrializzazione. Se a ciò si aggiunge l’aumento delle temperature, la probabilità di condizioni climatiche simili a quelle che hanno alimentato l’epidemia di dengue del 2023 è quasi triplicata.

Le possibili soluzioni

I risultati rappresentano al contempo un monito e il seme di una possibile soluzione. Secondo i ricercatori, il controllo mirato delle zanzare e la vaccinazione nei distretti urbani ad alto rischio potrebbero attenuare l’impatto di un’ondata di malattie trasmesse dalle zanzare. Anche gli investimenti nella resilienza urbana alle inondazioni, come un migliore drenaggio, abitazioni più solide e infrastrutture idriche più affidabili, potrebbero contribuire a scongiurare la minaccia.

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana

“Questa ricerca fornisce al Ministero della Salute peruviano una stima iniziale per quantificare l’impatto specifico degli eventi climatici estremi sulla salute“, ha affermato Andrés Lescano, coautore dello studio e membro del Centro latinoamericano di eccellenza per il cambiamento climatico e la salute. “Questi dati possono essere utilizzati come riferimento per promuovere maggiori investimenti nella sanità pubblica, sia in termini di preparazione che di risposta”.

Analisi simili potrebbero essere applicate a uragani, monsoni e altri eventi estremi in tutto il mondo. Potrebbero aiutare i governi a prepararsi prima che si verifichino epidemie trasmesse dalle zanzare e a comprendere meglio l’impatto che i cambiamenti climatici stanno già avendo sulla salute umana. “Con l’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi dovuto ai cambiamenti climatici, dobbiamo pensare in modo strategico e agire con decisione per prevenire le epidemie trasmesse dalle zanzare”, ha affermato Harris.