Crisi energetica in Slovenia: scatta il razionamento del carburante al confine con Trieste

In un clima di forte tensione politica e sociale, la Slovenia si trova a gestire una delle più gravi emergenze logistiche degli ultimi anni. Proprio mentre il Paese era chiamato alle urne per le elezioni parlamentari, il Primo Ministro Robert Golob ha annunciato una misura drastica e senza precedenti recenti: il razionamento del carburante su tutto il territorio nazionale. La decisione, ufficializzata attraverso un decreto d’urgenza emanato dal governo e rilanciato dai principali canali istituzionali come il portale GOV.SI, mira a preservare l’integrità delle riserve interne, messe a dura prova da una combinazione esplosiva di fattori geopolitici e speculativi che minacciano la sicurezza energetica dello Stato.

Le nuove restrizioni e il coinvolgimento dell’esercito

Secondo le disposizioni entrate in vigore immediatamente, gli acquisti di benzina e diesel sono stati limitati a un massimo di 50 litri al giorno per i veicoli privati e a 200 litri per le aziende e gli utenti prioritari, tra cui spiccano gli agricoltori impegnati nelle attività stagionali. Per garantire che le forniture raggiungano capillarmente ogni stazione di servizio, il governo ha autorizzato l’intervento dell’Esercito sloveno, che è stato mobilitato per supportare la logistica e il trasporto dei prodotti petroliferi dai depositi centrali alle aree più critiche. Questa misura di emergenza, confermata dall’agenzia di stampa nazionale STA, si è resa necessaria dopo che numerose pompe di calore, in particolare quelle gestite dal gruppo Petrol, avevano segnalato l’esaurimento delle scorte a causa di un picco di domanda fuori controllo.

L’impatto della guerra in Iran e l’instabilità globale

La radice del problema affonda direttamente nel conflitto bellico che vede coinvolti gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. L’escalation militare in Medio Oriente ha provocato un’impennata dei prezzi del greggio sui mercati internazionali, con il Brent che ha superato la soglia critica dei 110 dollari al barile dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Golfo Persico. La minaccia costante di un blocco totale del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha generato un’ondata di panico sui mercati europei, portando molti cittadini sloveni a tentare di accumulare scorte domestiche per timore di futuri aumenti o di una totale interruzione delle forniture. La Slovenia, pur disponendo di riserve strategiche adeguate secondo le dichiarazioni ministeriali, soffre la sua posizione di importatore netto in un mercato globale estremamente volatile.

Il fenomeno del turismo del pieno e la pressione transfrontaliera

Un altro fattore determinante che ha spinto l’esecutivo verso il razionamento è il cosiddetto turismo del pieno. Grazie alla politica di contenimento dei prezzi adottata da Lubiana nelle settimane precedenti, il costo del carburante in Slovenia era rimasto sensibilmente inferiore rispetto a quello dei paesi vicini come l’Italia e l’Austria. Questo differenziale di prezzo ha attirato migliaia di automobilisti stranieri che hanno varcato il confine per rifornirsi a prezzi agevolati, svuotando rapidamente le cisterne delle stazioni di servizio locali. Il governo, attraverso il Ministero delle Finanze, ha aspramente criticato le grandi compagnie di distribuzione, in particolare MOL e Shell, per non aver saputo gestire l’aumento dei flussi, accusandole di aver favorito una situazione di penuria artificiale per forzare un rialzo dei margini di profitto in un momento di crisi nazionale.

Sicurezza delle forniture e prospettive post-elettorali

L’annuncio delle restrizioni proprio in concomitanza con le elezioni parlamentari del 22 marzo 2026 ha sollevato polemiche sulla tempistica della manovra, ma il Primo Ministro ha ribadito che la priorità assoluta è evitare il collasso del sistema dei trasporti e garantire la continuità produttiva del settore agricolo. Gli esperti di energia di RTVSLO sottolineano che, sebbene le restrizioni siano presentate come temporanee, la loro durata dipenderà strettamente dall’evolversi della situazione militare in Medio Oriente. Se il conflitto dovesse prolungarsi, la Slovenia potrebbe essere costretta a rivedere l’intero piano di resilienza energetica, accelerando la transizione verso fonti alternative e riducendo la dipendenza strutturale dai derivati del petrolio che, in questa fase storica, si stanno dimostrando l’anello debole della sovranità economica europea.