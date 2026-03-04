Crisi Medio Oriente, costi di evacuazione esorbitanti a Dubai: fino a 250.000 dollari per sfuggire alla guerra

Le aziende stanno pagando decine o addirittura centinaia di migliaia di dollari per evacuare i dipendenti da Dubai, con il costo dei jet privati ​​e dei veicoli a noleggio in forte aumento, secondo le compagnie assicurative che forniscono protezione in caso di crisi. Con il conflitto in Medio Oriente che entra nel suo quinto giorno e alcuni voli dall’Emirato che riprendono dopo una chiusura di giorni, un numero crescente di residenti e dipendenti sta cercando di lasciare Dubai, secondo agenti di viaggio, compagnie assicurative e residenti della regione. Il costo totale per evacuare una famiglia con due adulti e due bambini ha raggiunto i 250.000 dollari per i dipendenti che finiscono per utilizzare jet privati, ha affermato un assicuratore, secondo quanto riporta il Financial Times. I prezzi degli aerei charter sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso fine settimana, secondo diversi operatori del settore.

Il costo del noleggio di un taxi o di un minibus a noleggio privato per spostarsi da Dubai a Muscat in Oman o Riyadh in Arabia Saudita – le due destinazioni più gettonate per chi fugge dalla città – è salito a migliaia di dollari, rispetto alle poche centinaia di dollari di prima del fine settimana.

“Abbiamo visto tariffe [dei taxi] a partire da 5.000 dollari”, ha affermato un dirigente assicurativo. “Il grosso problema è che questo avviso di evacuazione [del Dipartimento di Stato americano] consiglia di andarsene utilizzando i mezzi commerciali disponibili, ma al momento ce ne sono pochi”.

Mentre le aziende della regione chiedono ai dipendenti di lavorare da remoto, un numero crescente di residenti, turisti ed espatriati cerca di andarsene, poiché il conflitto non accenna a placarsi.

Daria Guristrimba, che gestisce l’agenzia di viaggi Globe7 per persone facoltose e ha clienti nella regione, ha dichiarato: “prima [di martedì] la gente rimaneva, era più o meno calma, dicendo che non se ne sarebbe andata. Ora capiscono tutti che ci vorrà del tempo. Ora la gente sta partendo per l’Oman e sta abbandonando il Paese“.

Ci sono altri segnali che indicano che le famiglie stabili stanno lasciando la regione.

“Abbiamo assistito a un notevole aumento delle richieste di animali domestici a bordo nelle ultime 24 ore, poiché le famiglie residenti nella regione hanno deciso di andarsene completamente“, ha affermato Charles Robinson, fondatore di EnterJet. “Non possono lasciare i loro animali domestici a casa e farli volare commercialmente non è fattibile”.

Il caos voli

Anche per coloro che riescono a prenotare un volo, le operazioni possono essere caotiche, con l’equipaggio spesso difficile da contattare. In un caso, il pilota di un jet privato noleggiato per 200.000 dollari ha dovuto “attraversare di corsa la pista per fermare manualmente un camion di carburante solo per fare rifornimento“, ha affermato una persona coinvolta.

I voli in partenza dalla regione sono limitati, anche se alcuni sono ripresi da e per Dubai e Abu Dhabi.

Emirates, Flydubai ed Etihad stanno gestendo alcuni servizi per i viaggiatori di ritorno, ma hanno affermato che i servizi regolari rimangono sospesi. I voli della Qatar Airways sono ancora a terra a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar, mentre decine di migliaia di passeggeri che avrebbero dovuto decollare dagli aeroporti hub della regione sono ancora bloccati.

I governi, tra cui quelli di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, stanno organizzando voli di rimpatrio per riportare a casa i propri cittadini.

Jaakko Schildt, direttore operativo di Finnair, ha dichiarato che martedì alcuni voli di compagnie aeree mediorientali per Dubai sono stati respinti a causa di un attacco missilistico. “Comprendiamo che la situazione è davvero angosciante per i nostri clienti e le loro famiglie e ci stiamo impegnando a fondo per trovare una soluzione sicura per far tornare a casa i nostri clienti“, ha affermato.

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha dichiarato oggi che i costi del conflitto, inclusi l’aumento dei prezzi del carburante e la messa a terra degli aerei, ammonteranno a 50 milioni di euro, portandola a una perdita annuale quest’anno.

Le partenze dall’Oman

Questa mattina, secondo i dati di Flightradar24, sia i voli commerciali che quelli charter partivano da Muscat. La base in Oman è diventata un punto focale per chi cerca di lasciare Dubai, con il confine rimasto aperto e le guardie di frontiera che hanno rinunciato all’obbligo del visto, secondo diverse persone che lo hanno attraversato dal fine settimana.

Oman Air ha consigliato a chiunque voli da Muscat di arrivare al confine 12 ore prima della partenza a causa delle lunghe code. “Il traffico rimane elevato e i tempi di elaborazione potrebbero essere prolungati”, ha affermato.