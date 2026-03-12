Crisi Medio Oriente e impennata del petrolio: le compagnie aeree alzano i prezzi

Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente e l’impennata dei prezzi del petrolio si fanno sentire anche sulle compagnie aeree internazionali che annunciano un aumento del prezzo dei biglietti, con un rincaro della componente carburante. Cathay Pacific ha reso noto che raddoppierà il supplemento sulla maggior parte delle sue rotte. La compagnia ha pubblicato un elenco dettagliato delle rotte interessate in un comunicato. Ieri Aerolineas Argentinas ha annunciato che applicherà temporaneamente un supplemento carburante sui biglietti per i voli nazionali e internazionali, che varierà da 10 a 50 dollari a tratta. Anche Qantas e Air India hanno programmato un aumento delle tariffe per tenere conto dell’impennata delle quotazioni.

Lunedì 9 marzo, il prezzo medio mondiale del carburante per aerei ha raggiunto i 173,91 dollari al barile, secondo l’indice di riferimento Platts, quasi il doppio rispetto ai livelli di gennaio e ben al di sopra del prezzo del petrolio greggio.