Crisi Medio Oriente, la situazione del gas in Europa: per i futures TTF l’aumento settimanale più alto dal 2022

Il gas europeo sta registrando il più grande aumento settimanale dalla crisi del 2022, causando enormi pressioni economiche su settori come l’industria manifatturiera e chimica, che dipendono dal gas a basso costo. È l’ennesima dimostrazione di come eventi geopolitici possano causare shock improvvisi nei mercati energetici e di come l’Europa si confermi particolarmente vulnerabile a causa della sua dipendenza dalle importazioni (circa il 40-50% del gas arriva via GNL dopo la riduzione delle forniture russe). L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha portato a ritorsioni iraniane, tra cui la chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio critico per il 20% del commercio globale di GNL e per gran parte del petrolio mediorientale. L’Iran ha anche attaccato infrastrutture in Qatar, costringendo QatarEnergy a sospendere la produzione al complesso di Ras Laffan, il più grande al mondo per GNL.

Queste interruzioni hanno causato un’impennata dei prezzi del gas europeo: i futures TTF sono passati da circa 32 euro a MWh a oltre 50-52 euro a MWh in una settimana, con un aumento del 50-67%, il più alto dal 2022.

L’Europa, che ha ridotto la dipendenza dal gas russo post-2022, ora compete con l’Asia per carichi alternativi di GNL (da USA o altrove), ma i premi asiatici stanno deviando le forniture verso est, aggravando la carenza.

Anche i prezzi del petrolio sono saliti, con il Brent a oltre 90 dollari al barile (+25% in una settimana).

Se il conflitto si protraesse, potrebbe causare nuova crisi energetica simile a quella del 2022, con rischi per la crescita economica europea.