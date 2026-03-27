Crollo di un edificio nel centro storico di Cosenza: evacuate sette famiglie | FOTO

Oggi pomeriggio, alle ore 16:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta nel centro storico cittadino, in Vico Campagna, a seguito del crollo parziale di un edificio. Lo stabile, da tempo in stato di abbandono, risulta interessato da condizioni strutturali precarie riconducibili, verosimilmente, a infiltrazioni d’acqua e al generale degrado dei locali vetusti, fenomeni già riscontrati in precedenti episodi analoghi verificatisi nella medesima area urbana. Non si registrano feriti. Tuttavia, a causa della presenza di detriti sulla sede stradale e per ragioni di sicurezza, si è reso necessario interdire l’accesso al fabbricato adiacente.

Le verifiche ed i provvedimenti

A seguito delle verifiche effettuate, il Sindaco ha disposto, con apposita ordinanza, lo sgombero di sette nuclei familiari residenti nell’edificio limitrofo. Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e lo stesso Sindaco, al fine di coordinare le operazioni di messa in sicurezza e gestione dell’emergenza. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso.