Da oggi in circolazione i 2 euro con Pinocchio per celebrare i 200 anni di Carlo Collodi: una moneta ricercatissima per una storia bellissima

Il 2026 segna un traguardo fondamentale per la cultura letteraria italiana e mondiale: il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, scrittore e giornalista universalmente noto con lo pseudonimo di Carlo Collodi. Per onorare questa ricorrenza, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha deciso di dedicare una parte significativa della sua nuova collezione numismatica proprio alla figura dell’autore toscano e alla sua creatura più celebre. Tra le diverse emissioni previste, quella che sta suscitando maggiore entusiasmo tra i collezionisti e il grande pubblico è senza dubbio la moneta da 2 euro commemorativa, un pezzo che non solo celebra un autore classico, ma trasforma un oggetto di uso quotidiano in un piccolo capolavoro d’arte e memoria storica. La decisione di inserire Pinocchio nella monetazione ordinaria circolante sottolinea l’importanza di questo personaggio come simbolo identitario dell’Italia nel mondo, capace di attraversare generazioni e confini geografici.

La nuova emissione della Zecca dello Stato per il bicentenario collodiano

La numismatica italiana si arricchisce di un capitolo affascinante con il lancio della nuova Collezione Numismatica 2026, dove la figura di Collodi occupa un posto d’onore. La punta di diamante di questa serie è la moneta da 2 euro dedicata alle Avventure di Pinocchio, che viene presentata sia in rotolini per la circolazione ordinaria sia in versioni speciali per i collezionisti, come la divisionale a nove pezzi. Questa iniziativa non è solo un atto formale di celebrazione, ma rappresenta la volontà dello Stato italiano di valorizzare il proprio patrimonio letterario attraverso i simboli della sovranità monetaria. Le monete d’autore della Zecca sono da sempre rinomate per la qualità artistica e la capacità di sintesi narrativa, e il progetto dedicato al burattino più famoso del mondo non fa eccezione, riuscendo a condensare in pochi millimetri di metallo l’intera essenza di un’opera che ha cambiato la letteratura per l’infanzia.

I dettagli iconografici del dritto della moneta da 2 euro

Il design della moneta è un raffinato esempio di incisione che fonde dinamismo e simbolismo. Al centro della composizione campeggia la figura di Pinocchio ritratto in un momento di gioia mentre danza, richiamando la natura vivace e indomabile del burattino che aspira a diventare un bambino vero. Tuttavia, l’opera non dimentica l’aspetto pedagogico e morale del racconto. Nel campo di destra, infatti, emerge un dettaglio di grande impatto visivo e concettuale: l’ombra di Pinocchio proiettata sulla superficie. In questa silhouette si osserva il protagonista mentre guarda attonito il Grillo Parlante, posizionato proprio sulla punta del suo naso. Il naso appare visibilmente allungato, un richiamo diretto alle bugie che sono diventate il marchio di fabbrica del personaggio nell’immaginario collettivo. Nella parte superiore della moneta sono incisi il nome Carlo Collodi e le date fondamentali che legano l’autore al presente, ovvero il 1826, anno della sua nascita, e il 2026, anno di emissione del conio. A completare il quadro tecnico e artistico troviamo la lettera R a sinistra, che identifica la Zecca di Roma, il monogramma RI della Repubblica Italiana a destra, la scritta Pinocchio in basso e la firma dell’autrice Martha Bruno con il monogramma MB. Il tutto è racchiuso dal cerchio delle dodici stelle dell’Unione Europea, che sancisce l’internazionalità del messaggio collodiano.

Chi era Carlo Collodi la vita oltre il burattino

Per comprendere appieno il valore di questa celebrazione, è necessario riscoprire l’uomo dietro lo pseudonimo. Carlo Lorenzini nacque a Firenze nel 1826, primogenito di una famiglia di modeste origini che lavorava al servizio dei marchesi Ginori. Fu proprio grazie al sostegno della famiglia nobile che Carlo poté studiare, intraprendendo inizialmente la carriera ecclesiastica per poi abbandonarla in favore del giornalismo e della scrittura. Il nome d’arte Collodi fu scelto in omaggio al paese d’origine della madre, un piccolo borgo toscano dove lo scrittore trascorse momenti felici durante l’infanzia. Prima di diventare il padre di Pinocchio, Lorenzini fu un fervente patriota impegnato nelle guerre d’indipendenza italiane e un giornalista acuto, fondatore di testate satiriche come Il Lampione. La sua penna era ironica, tagliente e profondamente immersa nelle contraddizioni della società del suo tempo, una caratteristica che avrebbe poi trasferito, seppur in forma allegorica, nelle vicende del suo burattino di legno.

La nascita e il successo mondiale delle Avventure di Pinocchio

Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino non nacquero come un volume unitario, ma come una pubblicazione a puntate sul Giornale per i bambini a partire dal 1881. Inizialmente, Collodi aveva previsto un finale tragico con l’impiccagione del protagonista alla Quercia Grande, ma le proteste dei piccoli lettori lo spinsero a proseguire il racconto, portando Pinocchio verso la redenzione e la trasformazione finale. Pubblicato in volume nel 1883, il libro divenne rapidamente un successo senza precedenti. La forza dell’opera risiede nella sua capacità di parlare a diversi livelli: è una fiaba avvincente per i bambini, ma anche una complessa allegoria del passaggio dall’infanzia all’età adulta, una critica sociale e un percorso di formazione morale. La lingua utilizzata da Collodi, un toscano vivo e colloquiale ma di estrema eleganza, ha contribuito in modo determinante a formare l’identità linguistica dell’Italia post-unitaria, rendendo il libro uno dei pilastri della cultura nazionale.

Il mito di Pinocchio un’eredità culturale senza confini

Oggi Pinocchio è considerato il libro non religioso più tradotto al mondo, con versioni in oltre trecento lingue e dialetti. La sua fama ha superato di gran lunga quella del suo creatore, diventando un’icona universale che ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici, teatrali e artistici, dalle prime versioni animate di Walt Disney fino alle più recenti e oscure reinterpretazioni d’autore. Pinocchio non è solo un burattino che mente, è il simbolo dell’errore umano, della curiosità che porta al pericolo ma anche alla conoscenza, e della ricerca costante di una propria identità. La decisione della Zecca italiana di dedicargli una moneta nel 2026 riconosce questo status di ambasciatore globale. Portare Pinocchio sulle monete da 2 euro significa ricordare ogni giorno che la cultura italiana non è fatta solo di grandi monumenti di marmo, ma anche di storie popolari capaci di toccare il cuore dell’umanità intera, mantenendo viva la lezione di Collodi a due secoli dalla sua nascita.