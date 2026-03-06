Dal cielo d’Italia a quello degli USA: Avio sviluppa un motore a propellente solido

Il gruppo Avio, azienda italiana leader nella propulsione spaziale e missilistica, è stato selezionato per sviluppare e produrre un motore a propellente solido destinato a sistemi di difesa aerea. La commessa è stata affidata da Defense Systems and Solutions (DSS), joint venture tra Yulista Integrated Solutions e Science and Engineering Services, che opera come prime contractor per il Department of War degli Stati Uniti. Il contratto, del valore di circa 65 milioni di dollari e con una durata triennale, rappresenta non solo un’importante opportunità commerciale, ma anche l’avvio di una collaborazione più ampia tra le parti. L’obiettivo è unire le rispettive competenze tecnologiche per fornire sistemi di difesa critici al governo americano e agli alleati della Nato.

La produzione iniziale sfrutterà le competenze consolidate di Avio nel sito di Colleferro, in Italia. A partire dal 2029 è prevista la possibilità di una produzione in serie anche negli Stati Uniti, presso lo stabilimento di Avio Usa, consentendo così di realizzare un sistema missilistico interamente prodotto sul territorio americano. Questo passaggio rappresenta un passo strategico per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento statunitense e garantire autonomia tecnologica in ambito difensivo.

Il progetto conferma il ruolo di Avio non solo come protagonista nel settore aerospaziale civile, ma anche come partner tecnologico di rilievo per i programmi di sicurezza e difesa internazionale, combinando innovazione scientifica e capacità industriale su scala globale.