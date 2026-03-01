Decine di terremoti nei Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico | DATI

Prosegue lo sciame sismico iniziato ieri mattina nell’area dei Campi Flegrei, a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale “che a partire dalle ore locali 11:18 (UTC 10:18) del 28/02/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. Sono stati rilevati “in via preliminare 30 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (29 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.5 ± 0.3“. In considerazione di quanto sopra esposto “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0