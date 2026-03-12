Dibattito sul Medio Oriente, gaffe sulla mappa in studio: “studia la geografia”

Durante la puntata di ieri mercoledì 11 marzo de L’Aria che tira su La7 si è acceso un momento di tensione in studio. Nel corso di un confronto sulla situazione in Medio Oriente, Massimo Bonelli si è avvicinato alla carta geografica per illustrare il proprio punto di vista utilizzando una bacchetta. Nel farlo, però, ha indicato in modo errato la posizione dell’Egitto sulla mappa, collocandolo più in alto rispetto a dove si trova realmente. L’errore non è passato inosservato a Gennaro Sangiuliano, che ha colto l’occasione per correggerlo e scandire una battuta: “Studia la geografia“.