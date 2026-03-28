Domani è la Domenica delle Palme 2026: pace, ulivi e l’arte dell’intreccio

Domani, domenica 29 marzo 2026, le piazze italiane si risveglieranno sotto un cielo che già profuma di primavera, pronte a riempirsi di quel caratteristico fruscio argentato che segna il ritmo di una delle giornate più sentite del calendario. Non è solo una data sul calendario liturgico, ma un vero e proprio rito collettivo che vede intere generazioni – dai nonni che stringono i nodosi rami d’ulivo ai bambini che sventolano le loro palme intrecciate – ritrovarsi sul sagrato delle chiese. È il momento in cui la città e il borgo rallentano, trasformando il gesto di scambiarsi un ramoscello benedetto in un ponte tra le persone, un simbolo di rinascita che supera i confini della fede per diventare un messaggio universale di speranza e pace, radicato profondamente nel DNA culturale del nostro Paese.

Domenica delle Palme, cos’è e cosa si festeggia?

La Domenica delle Palme commemora l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Secondo i Vangeli, la folla lo accolse sventolando rami di palma, un simbolo di vittoria e regalità tipico dell’epoca. Tuttavia, c’è un piccolo “trucco” geografico che ha reso unica la nostra celebrazione: se in Medio Oriente le palme abbondano, alle nostre latitudini non è sempre stato facile reperirle in grandi quantità. Per questo motivo, in quasi tutta Italia, il protagonista assoluto è diventato l’ulivo. Questa sostituzione, nata per necessità, si è trasformata col tempo in un simbolo potentissimo: l’ulivo non è solo la pianta sacra del Mediterraneo, ma rappresenta quella pace che, oggi più che mai, sentiamo il bisogno di invocare. Oltre al ricordo storico, la festa porta con sé un messaggio duale. Da un lato la gioia dell’accoglienza (l’osanna), dall’altro il presagio della Passione che verrà rievocata durante la messa.

Un viaggio tra le tradizioni: l’Italia che intreccia la storia

Se ci spostiamo lungo lo stivale, scopriamo che il semplice rametto benedetto assume forme e significati incredibili. Sulle coste della Liguria, per esempio, fiorisce l’arte dei “Parmureli”: a Bordighera e Sanremo esiste una tradizione secolare legata all’intreccio delle foglie di palma, che vengono lavorate fino a diventare sculture barocche, bianche e sottilissime. È un lavoro di artigianato puro che richiede mesi di preparazione e una maestria che viene tramandata di padre in figlio. Scendendo verso la Sardegna e la Sicilia, questa manualità si fa ancora più complessa. Qui le palme vengono intrecciate per creare forme simboliche come croci, piccoli pesci, canestri o cuori, trasformando un elemento naturale in un dono prezioso da offrire alle persone care come segno di profondo rispetto. Ma la tradizione non si ferma all’estetica: l’usanza vuole che il vecchio ramo dell’anno precedente venga bruciato – mai gettato – per fare spazio a quello nuovo, posizionato strategicamente dietro il crocifisso o sulla testata del letto per proteggere la casa e la famiglia. E, come ogni festa italiana che si rispetti, anche la gola vuole la sua parte: in regioni come la Puglia o la Campania, questa domenica è il segnale ufficiale per iniziare a preparare le prime pastiere o i taralli pasquali, in un vero e proprio “riscaldamento” gastronomico per il banchetto della prossima settimana.

Curiosità e segreti tra cielo e terra

Molti si chiedono perché le palme cerimoniali abbiano quel caratteristico colore giallo pallido. Il segreto sta in una tecnica particolare: le foglie destinate alle celebrazioni vengono legate tra loro mesi prima direttamente sulla pianta, in modo che, restando al buio e non prendendo luce solare, non producano clorofilla e mantengano quella tonalità “argentata” così elegante. Entrando in chiesa, poi, bisogna prepararsi a una liturgia speciale: domani si legge la Passio, il racconto della Passione di Cristo. È il momento più lungo e solenne dell’anno, spesso interpretato a tre voci per dare drammaticità alla narrazione. Infine, un occhio va sempre al cielo, seguendo gli antichi proverbi contadini. Si dice infatti “Palma molle, Pasqua asciutta; Palma asciutta, Pasqua molle“: secondo la tradizione, se pioverà domani, avremo quasi certamente una Pasqua soleggiata per la classica gita fuori porta.