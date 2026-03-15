Domani inizia una settimana strategica a Bruxelles: il Ministro Pichetto tra Consigli UE e vertice G7 Energia

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, si appresta a vivere una settimana cruciale per le politiche climatiche del Paese e del continente. Tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, il titolare del MASE sarà a Bruxelles per partecipare alle sessioni dei Consigli UE dedicati rispettivamente all’Energia e all’Ambiente. L’agenda dei lavori si preannuncia densa di temi strutturali, volti a ridefinire l’assetto della sostenibilità europea e a garantire la resilienza delle infrastrutture nazionali nel contesto della transizione ecologica.

Il Consiglio Energia e il rafforzamento dell’Alleanza per il Nucleare

L’apertura dei lavori di lunedì 16 marzo si focalizzerà sul Consiglio Energia, dove i ministri europei saranno chiamati a confrontarsi sullo sviluppo di reti sostenibili e sull’attuazione di un nuovo Piano d’azione per un’energia accessibile. Uno dei punti più sensibili del dibattito riguarderà le strategie per mitigare l’impatto dei costi ETS (Emission Trading System) sui prezzi finali dell’elettricità, una misura fondamentale per tutelare la competitività industriale e il potere d’acquisto dei cittadini. A margine della sessione plenaria, il Ministro Pichetto prenderà parte alla riunione ministeriale dell’Alleanza per il Nucleare, confermando l’interesse dell’Italia verso il ruolo che le nuove tecnologie atomiche possono giocare nella diversificazione del mix energetico.

Strategia per il clima e diplomazia ambientale al Consiglio Ambiente

La giornata di martedì 17 marzo vedrà il focus spostarsi sul Consiglio Ambiente, con una discussione orientata al lungo periodo. Al centro del tavolo ci saranno gli obiettivi di decarbonizzazione per il periodo post-2030, una sfida che richiede un coordinamento senza precedenti tra gli Stati membri. Oltre ai target climatici, i ministri si confronteranno sul potenziamento della diplomazia ambientale globale dell’Unione Europea e sull’approvazione ufficiale delle conclusioni relative alla strategia per la bioeconomia. Quest’ultimo punto appare di primaria importanza per l’Italia, leader nel settore della chimica verde e dell’economia circolare, settori chiave per una crescita economica che rispetti i limiti planetari.

La riunione straordinaria del G7 e l’impegno per l’Ucraina

Parallelamente agli impegni comunitari, Pichetto rappresenterà l’Italia nella riunione straordinaria dei Ministri dell’Energia del G7, prevista in videoconferenza sotto la presidenza della Francia. Il vertice si svolgerà nel formato G7+, una configurazione specifica dedicata esclusivamente al monitoraggio e al sostegno energetico all’Ucraina. L’incontro, che vedrà anche la partecipazione dei Commissari europei Dan Jørgensen e Marta Kos, servirà a coordinare gli aiuti internazionali per il ripristino delle infrastrutture energetiche colpite dal conflitto, ribadendo la solidarietà dei grandi player mondiali verso la sicurezza degli approvvigionamenti di Kiev.