Domenica delle Palme candida in Piemonte, tra neve e sole | FOTO

Il risveglio della Domenica delle Palme in Piemonte ha offerto uno spettacolo, tingendo di un bianco immacolato le vette delle Alpi occidentali per la terza volta consecutiva in questo marzo capriccioso. Non è stata una nevicata corale, ma un tocco d’artista localizzato che ha scelto con cura i suoi palcoscenici tra l’alta Val Susa, il Pinerolese e il Cuneese, spingendosi fin verso i mille metri di quota. Località come Prali e Limone Piemonte si sono ritrovate avvolte in un silenzio ovattato, dove i fiocchi danzavano lenti tra i rami ancora spogli, regalando un’atmosfera suggestiva e quasi sospesa. È un inverno che non vuole congedarsi, un ultimo valzer di cristalli che ha sorpreso le valli, trasformando il paesaggio montano in una cartolina di rara bellezza prima che la luce della primavera tornasse a reclamare il suo spazio vitale con prepotenza e calore.

Tra schiarite e nuovi impulsi nordici

Mentre la neve accarezza i rilievi, il pomeriggio cambierà repentinamente volto, aprendosi in ampie e generose schiarite che abbracceranno l’intera regione. Tuttavia, la tregua del sole sarà breve. Secondo Arpa Piemonte, dopo una breve parentesi di stabilità garantita dall’alta pressione atlantica fino a domani pomeriggio, un nuovo afflusso di aria fredda dal Nord Europa manterrà vivo il dinamismo atmosferico, con possibili episodi di nevischio lungo le creste alpine e un’aria frizzante che ci ricorderà quanto la natura sappia essere imprevedibile in questo passaggio di stagione.

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