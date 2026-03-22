Domenica invernale in Valle d’Aosta, la neve si riprende la scena | FOTO

La parentesi di sole e il tepore quasi primaverile dei giorni scorsi sembrano già un ricordo lontano. Stamattina la Valle d’Aosta si è svegliata sotto un cielo plumbeo, protagonista di quel previsto “colpo di coda” invernale che ha deciso di rivendicare il proprio spazio tra le vette. Mentre ieri sera i primi fiocchi hanno iniziato a sfiorare i confini con la Francia e la Svizzera sopra i 1300 metri, oggi il paesaggio si è trasformato. Nelle prime ore di questa domenica, una coltre grigia e densa ha avvolto il territorio, portando nevicate che si sono spinte con decisione verso il basso, toccando quota 900 metri. È un risveglio magico per il Nord/Ovest della regione, dove l’intensità delle precipitazioni sta tingendo di bianco i boschi e i tetti dei borghi di montagna. A Champorcher sono caduti fino a 40 cm di neve fresca da ieri sera.

L’incanto, tuttavia, sarà breve. Già nel corso della mattinata la quota neve inizierà a risalire verso gli 1100 metri, segno che l’impulso freddo sta perdendo la sua spinta iniziale. La perturbazione concederà una tregua nel pomeriggio: la nuvolosità inizierà a sfilacciarsi, aprendo la strada a ampie schiarite che, entro sera, restituiranno il cielo alla purezza delle stelle, lasciando dietro di sé solo il profumo pungente della neve fresca.

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