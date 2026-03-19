“Doppio colpo” verso la Terra: il Sole lancia 2 CME, l’Equinozio amplificherà l’impatto

L’universo sembra avere un tempismo impeccabile. Proprio mentre ci prepariamo a salutare l’inverno, il Sole ha deciso di inviarci un “promemoria” della sua potenza. Secondo gli ultimi modelli previsionali dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la Terra è nel mirino di ben 2 espulsioni di massa coronale (CME) che colpiranno il nostro pianeta nel corso di questa settimana. Il primo impatto è atteso per oggi, 19 marzo, mentre il secondo round arriverà il 21 marzo, creando una sequenza ravvicinata che potrebbe mettere a dura prova il campo magnetico terrestre.

L’Effetto Russell-McPherron: quando la Terra abbassa le difese

La vera notizia non è solo l’arrivo delle tempeste, ma il momento esatto in cui accadono. Trovandoci a ridosso dell’equinozio di primavera, entra in gioco il cosiddetto effetto Russell-McPherron, un fenomeno che rende il nostro pianeta particolarmente vulnerabile. In questo periodo dell’anno, infatti, la geometria del campo magnetico terrestre si allinea con quello solare in modo tale da creare delle vere e proprie “fessure” nella nostra magnetosfera.

Questa configurazione agisce come un potente amplificatore naturale: non solo le tempeste geomagnetiche diventano statisticamente più frequenti, ma l’impatto del vento solare risulta molto più efficace. Il risultato più spettacolare è la trasformazione delle aurore polari, che diventano drasticamente più luminose e visibili anche a latitudini insolitamente basse. In pratica, una tempesta che in altri mesi sarebbe considerata di routine, durante l’equinozio può trasformarsi in un evento di grande rilevanza scientifica e visiva.

Le conseguenze di una tempesta geomagnetica classe G2

Lo SWPC NOAA ha classificato i possibili eventi in arrivo come tempeste geomagnetiche classe G2, ovvero di intensità moderata. Sebbene queste non rappresentino un pericolo diretto per la salute umana, l’interazione tra le particelle solari e la nostra tecnologia può innescare una serie di reazioni a catena.

Le reti elettriche ad alta latitudine potrebbero registrare variazioni di tensione, mentre i satelliti in orbita rischiano problemi di orientamento e un aumento della resistenza aerodinamica. Anche la nostra quotidianità tecnologica potrebbe risentirne, con possibili disturbi nelle trasmissioni radio a onde corte e una leggera degradazione della precisione del segnale GPS. Tuttavia, il risvolto più affascinante riguarda lo spettacolo nei cieli: grazie all’energia sprigionata, le aurore potrebbero spingersi molto più a Sud dei poli, offrendo una visione indimenticabile agli osservatori situati nelle regioni settentrionali dell’Europa e dell’America.

Un weekend sotto osservazione

Gli scienziati prevedono che queste condizioni di instabilità persisteranno per tutto il resto della settimana. Con il doppio colpo previsto tra il 19 e il 21 marzo, l’attività geomagnetica rimarrà su livelli elevati, rendendo questi giorni i più interessanti dell’anno per gli appassionati di meteorologia spaziale. Il Sole sta entrando nel vivo del suo ciclo di massima attività e questo “duetto” di tempeste è la conferma di quanto la nostra stella possa essere dinamica e profondamente connessa alla vita sul nostro pianeta.