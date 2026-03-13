Dramma inondazioni nel Sud dell’Etiopia: oltre 100 morti

Le forti piogge che stanno interessando il Sud dell’Etiopia hanno provocato gravi inondazioni causando oltre 100 vittime. A riportarlo è Addis Standard. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio dei morti è salito ad almeno 107 a causa delle alluvioni e delle frane che hanno colpito l’area di Gamo. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di recupero dei corpi e nella ricerca dei dispersi. Le precipitazioni intense colpiscono la regione da lunedì e hanno provocato pesanti allagamenti in diverse zone del Sud del Paese.