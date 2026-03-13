Dramma inondazioni nel Sud dell’Etiopia: oltre 100 morti

Le piogge torrenziali devastano la regione di Gamo mentre continuano le ricerche dei dispersi

inondazioni etiopia

Le forti piogge che stanno interessando il Sud dell’Etiopia hanno provocato gravi inondazioni causando oltre 100 vittime. A riportarlo è Addis Standard. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio dei morti è salito ad almeno 107 a causa delle alluvioni e delle frane che hanno colpito l’area di Gamo. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di recupero dei corpi e nella ricerca dei dispersi. Le precipitazioni intense colpiscono la regione da lunedì e hanno provocato pesanti allagamenti in diverse zone del Sud del Paese.

