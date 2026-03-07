Drone agricolo danneggia la linea elettrica: sospesa la Sfm1 nel Torinese

Circolazione temporaneamente sospesa sulla ferrovia Sfm1, nel Torinese, a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero. Stando alle prime informazioni, un drone agricolo avrebbe danneggiato i cavi elettrici per poi cadere a ridosso dei binari. Al momento la circolazione è sospesa nella tratta tra Settimo e Rivarolo Canavese. In corso l’intervento dei tecnici Rfi e dei vigili del fuoco. Trenitalia fa sapere di aver istituito un servizio sostitutivo con autobus. Inoltre i viaggiatori del treno coinvolto (circa una decina) sono scesi a Bosconero e portati a destinazione con dei taxi.