e-GEOS effettuerà la mappatura da satellite dell’amianto in Italia

e-GEOS, società di Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%) del Gruppo Leonardo, è alla guida del consorzio che si è aggiudicato il contratto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB), per la mappatura da satellite della presenza di cemento amianto sul territorio italiano. Attraverso l’utilizzo di immagini satellitari multispettrali ad altissima risoluzione e di tecniche avanzate di classificazione basate su algoritmi di intelligenza artificiale, l’iniziativa consentirà di aggiornare il censimento delle coperture in cemento amianto presenti su edifici pubblici e privati.

“Le potenzialità delle soluzioni di geoinformazione si manifestano pienamente quando la tecnologia è messa al servizio della sicurezza e, come in questo caso, a supporto delle istituzioni e con finalità ultima per un beneficio concreto per la salute dei cittadini,” ha commentato C. Milena A. Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS. “In questo contesto, l’appartenenza a un grande gruppo industriale come Leonardo consente di valorizzare competenze, tecnologie e capacità di integrazione avanzate, rendendo possibile l’impiego di immagini satellitari ad altissima risoluzione e di tecniche avanzate di analisi dei dati. Questo approccio permette di affrontare sfide complesse, permettendo di conoscere in modo più approfondito e capillare il territorio. Contributi concreti come questo sono funzionali alla definizione di politiche pubbliche fondate su dati precisi e aggiornati, indispensabili per tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita delle persone”.

Le aree in studio, distribuite su tutto il territorio nazionale, sono state identificate dalle amministrazioni regionali, e includono contesti con differenti livelli di antropizzazione: da scuole e ospedali ad aree industriali con elevata concentrazione di insediamenti produttivi. L’individuazione delle coperture in cemento amianto da remoto abilita la successiva valutazione del loro stato di conservazione ad opera di specialisti, e rappresenta uno strumento strategico per supportare le autorità competenti nella pianificazione delle priorità di intervento. Fanno parte del consorzio, oltre alla leader e-GEOS, del Gruppo Leonardo, anche MapSat e Planetek Italia, con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DIEI) dell’Università di Cassino.