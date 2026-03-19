E’ morto Umberto Bossi, addio al “Senatùr”: il fondatore della Lega che ha rivoluzionato la politica italiana

Umberto Bossi è morto pochi minuti fa, a Varese, all’età di 84 anni. Il fondatore della Lega Nord, da tempo lontano dalle scene pubbliche a causa di condizioni di salute sempre più precarie, si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari nella sua terra, quella provincia varesina che è stata il grembo del suo movimento politico. Con la scomparsa del Senatùr non se ne va soltanto un protagonista assoluto della Seconda Repubblica, ma l’ultimo dei leader carismatici capaci di trasformare un’intuizione territoriale in un terremoto istituzionale senza precedenti.

Le radici varesine e la nascita della Lega Autonomista Lombarda

La storia politica di Umberto Bossi affonda le radici in una terra di confine, tra la nebbia della pianura e l’intraprendenza delle prealpi. Nato a Cassano Magnago nel 1941, prima di diventare il tribuno del popolo del Nord, Bossi tentò diverse strade, dalla facoltà di medicina mai conclusa alla passione per la musica, partecipando persino al Festival di Castrocaro. La vera folgorazione arrivò però dall’incontro con Bruno Salvadori, leader dell’Union Valdôtaine, che gli trasmise il seme dell’autonomismo. Fu nel 1984 che, insieme a pochi fedelissimi tra cui la futura moglie Manuela Marrone, fondò la Lega Autonomista Lombarda. Quell’atto notarile a Varese segnò l’inizio di una marcia che avrebbe portato il simbolo di Alberto da Giussano dai piccoli gazebo di provincia fino alle stanze dorate del potere romano.

L’ascesa del Senatùr e il terremoto di Tangentopoli

L’ingresso trionfale di Umberto Bossi nel panorama nazionale avvenne nel 1987, quando fu eletto per la prima volta al Senato, guadagnandosi quel soprannome di Senatùr che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Erano gli anni in cui la sua retorica aggressiva, fatta di canottiere, dialetto e attacchi frontali a “Roma ladrona”, intercettava il malessere di una classe media settentrionale stanca del centralismo burocratico. Con l’esplosione dello scandalo di Tangentopoli, la Lega Nord divenne il principale beneficiario del crollo dei vecchi partiti. Bossi fu l’uomo che diede voce alla protesta, agitando il cappio in Parlamento e promettendo una rivoluzione che avrebbe restituito al Nord le proprie risorse attraverso il federalismo.

L’alleanza con Silvio Berlusconi e il sogno della Padania

Il rapporto tra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi è stato uno dei pilastri, seppur turbolento, della politica italiana degli ultimi trent’anni. Dopo il matrimonio lampo del 1994, finito con il celebre “ribaltone”, Bossi scelse la via della radicalizzazione. Fu il periodo della proclamazione d’indipendenza della Padania sulle rive del Po e della cerimonia dell’ampolla a Venezia. Tuttavia, nonostante la retorica secessionista, il pragmatismo lo riportò all’alleanza nel centrodestra. Come Ministro per le Riforme, lottò per la devolution, cercando di trasformare l’assetto dello Stato in senso federale, pur tra mille mediazioni e scontri con gli alleati di governo.

Il malore del 2004 e la resistenza umana e politica

La vita di Umberto Bossi cambiò drasticamente l’11 marzo 2004, quando un grave ictus lo colpì nella sua casa di Gemonio. Fu un momento di rottura totale: il leader energico e urlante lasciò il posto a un uomo segnato nel fisico e nella parola, ma non nella volontà. La sua ripresa fu lenta e dolorosa, eppure Bossi non abbandonò la guida del partito. Quella fase, caratterizzata dalla nascita del cosiddetto “Cerchio Magico”, vide una gestione sempre più blindata della Lega, mentre il leader diventava un simbolo vivente della resistenza del suo popolo. Nonostante le difficoltà comunicative, la sua presenza rimaneva il collante indispensabile per un movimento che cominciava a mostrare le prime crepe interne.

Lo scandalo del 2012 e la transizione verso Matteo Salvini

Il tramonto della leadership bossiana non arrivò per motivi di salute, ma per vie giudiziarie. Nel 2012, lo scandalo dei fondi del partito che coinvolse la tesoreria e alcuni membri della sua famiglia portò Umberto Bossi alle dimissioni da segretario federale. Fu un colpo durissimo alla sua immagine di politico “puro” e distante dai vizi romani. Da quel momento, la Lega Nord iniziò una profonda trasformazione sotto la guida di Matteo Salvini, virando verso un sovranismo nazionale che Bossi non ha mai pienamente digerito. Pur rimanendo Presidente a vita, il vecchio leone non ha mai smesso di richiamare il partito alle origini settentrionali, fondando negli ultimi anni il Comitato del Nord per preservare l’eredità dell’autonomia.

L’eredità culturale e politica di un rivoluzionario

Con la morte di Umberto Bossi, l’Italia perde un politico che, nel bene o nel male, ha saputo leggere i mutamenti della società prima degli altri. Ha imposto il tema del federalismo e dell’autonomia nell’agenda nazionale, costringendo tutti gli altri partiti a confrontarsi con le istanze del territorio. La sua eredità non risiede solo nelle leggi o nelle riforme, ma nell’aver creato un’identità laddove prima c’era solo un senso di appartenenza geografica. Oggi, mentre la politica si fa sempre più liquida e digitale, la figura del Senatùr rimane come il ricordo di un’epoca in cui la passione, per quanto ruvida e controversa, riusciva a muovere le masse e a cambiare la geografia di un intero Paese.