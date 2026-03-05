EDP rafforza la presenza in Italia a KEY 2026 puntando su rinnovabili e investimenti strategici

EDP ​​partecipa all’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, in programma alla Fiera di Rimini fino a domani, confermando il proprio impegno nel mercato italiano in una fase di forte crescita per le energie rinnovabili. La presenza all’evento segue la presentazione del Business Plan 2026-2028 del Gruppo, che pone l’Europa – e in particolare l’Italia – come area strategica per le ambizioni di sviluppo future. EDP considera l’Italia un mercato chiave nella propria strategia europea e ha già installato nel Paese oltre 1,1 GW di progetti eolici e solari, investendo più di 1,6 miliardi di euro, ed è oggi il secondo maggiore investitore straniero nel settore.

Questo contributo si traduce anche in una presenza attiva nel confronto pubblico sul futuro dell’energia, testimoniato dalla partecipazione di Roberto Pasqua, Executive Director South & East Europe Development e Country Lead di EDP in Italia, al convegno “Energia che dialoga – eolico, territori e comunità”, organizzato oggi da ANEV. Nel suo intervento, Pasqua ha sottolineato come lo sviluppo di energia eolica possa progredire in stretta collaborazione con le comunità locali e in coerenza con la pianificazione regionale, segnalando che: “il mercato delle rinnovabili è oggi più maturo e competitivo. Se in passato il valore risiedeva soprattutto nell’ottenimento di connessioni e autorizzazioni, oggi l’attenzione si concentra sullo sviluppo, finanziamento e realizzazione dei progetti già approvati, in un contesto in cui la domanda resta solida e trainata da esigenze di sicurezza energetica e competitività industriale. L’industria europea continua a confrontarsi con costi energetici strutturalmente più elevati rispetto ad altre regioni, rendendo la stabilità dei prezzi nel lungo termine una necessità strategica e le energie rinnovabili sono l’unica soluzione realistica per garantirla nel breve periodo”.

Pasqua ha però evidenziato che l’attuale quadro normativo italiano non è ancora allineato alle esigenze di investimento del settore delle rinnovabili: “EDP sostiene il sistema ETS dell’UE quale efficace strumento di mercato per la decarbonizzazione, ma ritiene che modificare la struttura del mercato energetico europeo non sia la risposta adeguata. Al contrario, gli accordi di acquisto di energia (PPA) e i contratti per differenza (CFD) consentono di stabilizzare i prezzi, ridurre la dipendenza dal gas e favorire gli investimenti necessari a rafforzare la competitività”.

In Italia, il Gruppo opera attraverso EDP Renewables, attiva nello sviluppo di progetti eolici e fotovoltaici utility-scale, ed EDP Energia Italia, focalizzata su soluzioni di solare distribuito per aziende e clienti industriali. A Key Energy, EDP Renewables presenta i progressi dei propri progetti eolici e solari, finalizzati a fornire energia pulita, affidabile e competitiva, generando al contempo valore duraturo per i territori e le comunità locali. Parallelamente, EDP Energia Italia illustra l’ampliamento della propria offerta di soluzioni fotovoltaiche e sistemi di storage, rivolte a settori ad alta intensità energetica – come manifatturiero, chimico e sanitario – per consentire alle imprese di stabilizzare i costi energetici nel lungo periodo e accelerare i propri percorsi di decarbonizzazione.