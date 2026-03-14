Efficienza energetica: con un taglio del 10% dei consumi risparmi per 6,2 miliardi

L’efficienza energetica non è più soltanto una questione di sensibilità ambientale, ma un pilastro fondamentale per la tenuta economica e la salute pubblica del Paese. Secondo un recente studio diffuso dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), una riduzione generalizzata del 10% dei consumi energetici negli edifici pubblici e privati italiani genererebbe un risparmio complessivo per la collettività fino a 6,2 miliardi di euro all’anno. Questa cifra impressionante non deriva solo dal risparmio diretto sulle bollette, ma anche dai benefici indiretti legati alla salute e alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in un mercato globale sempre più volatile.

Il peso del settore civile

L’Italia sconta oggi il prezzo di un parco immobiliare spesso obsoleto e inefficiente. I numeri parlano chiaro: il settore civile italiano rappresenta il 42% dei consumi di energia complessivi nazionali.

“Una riduzione anche solo del 10% comporterebbe un risparmio pari a circa 47 miliardi di kWh ogni anno“, spiegano gli esperti SIMA.

In un’epoca segnata da tensioni geopolitiche e fluttuazioni violente dei prezzi di gas, petrolio ed elettricità, intervenire sui consumi strutturali degli edifici diventa una strategia di difesa per proteggere famiglie e imprese dall’instabilità dei mercati.

L’innovazione al servizio del benessere

Abbattere i consumi del 10% non è un traguardo utopistico, poiché le tecnologie necessarie sono già ampiamente disponibili e mature per il mercato. L’innovazione passa innanzitutto attraverso l’integrazione di sistemi di gestione digitale, dove sensori, piattaforme IoT e termostati intelligenti lavorano in sinergia con la building automation per ottimizzare ogni watt consumato.

A queste soluzioni si affianca l’uso strategico di schermature solari esterne di ultima generazione, capaci di regolare l’apporto termico naturale, e una gestione illuminotecnica che armonizza la luce naturale con sistemi automatici di regolazione. L’adozione combinata di questi strumenti non permette solo di alleggerire la spesa energetica, ma genera ricadute positive sulla salute pubblica stimate in circa 1,2 miliardi di euro l’anno, migliorando drasticamente la qualità dell’aria e del comfort negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo.

Una misura di resilienza nazionale

Il presidente SIMA, Alessandro Miani, ha sottolineato come l’efficienza energetica debba essere letta sotto una nuova luce: non più come un obbligo normativo, ma come un’opportunità di crescita e sicurezza. “Ridurre i consumi significa ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, contenere l’impatto economico delle crisi geopolitiche e allo stesso tempo migliorare la qualità degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo“, dichiara Miani. “L’efficienza energetica non è soltanto una politica climatica: è una misura di salute pubblica, di competitività economica e di resilienza nazionale“.