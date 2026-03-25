Emergenza in Libia: salvata la petroliera russa arenata a Zuwara dopo giorni di tensione nel Mediterraneo. Ma è mistero sul gas “evaporato”

Il sospiro di sollievo che ha attraversato il bacino del Mediterraneo centrale nelle ultime ore è legato alla complessa operazione di messa in sicurezza della petroliera russa carica di gas naturale liquefatto che ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe ecologica senza precedenti. Il Ministero della Difesa del Governo di Unità Nazionale libico ha confermato ufficialmente che le squadre specializzate sono riuscite a raggiungere l’imbarcazione, la quale si era pericolosamente arenata a ridosso della costa di Zuwara, in una zona caratterizzata da fondali insidiosi e correnti imprevedibili. L’intervento tempestivo delle autorità locali, coadiuvate da esperti internazionali, ha permesso di stabilizzare lo scafo e di avviare le procedure per l’ormeggio sicuro, scongiurando il pericolo che la nave potesse andare alla deriva verso il litorale urbano o subire danni strutturali irreparabili a causa del moto ondoso.

La dinamica che ha portato la petroliera russa a incagliarsi nei pressi di Zuwara è stata seguita con estrema apprensione non solo dalla Libia, ma anche dai governi di Italia e Malta. Prima di giungere nelle acque territoriali nordafricane, l’imbarcazione aveva infatti effettuato una navigazione che ha tenuto con il fiato sospeso i centri di monitoraggio del traffico marittimo nel Canale di Sicilia. Le autorità maltesi avevano segnalato la presenza dell’unità russa mentre transitava a velocità ridotta in condizioni meteo avverse, sollevando dubbi sulla tenuta meccanica dei sistemi di propulsione. La preoccupazione maggiore riguardava la possibilità di un incidente in mare aperto che avrebbe coinvolto le coste siciliane o l’arcipelago di Malta, zone protette da rigidi protocolli di sicurezza marittima per la salvaguardia degli ecosistemi fragili e delle attività turistiche.

L’operazione di recupero ha richiesto un livello di cooperazione tecnica di altissimo profilo, evidenziando il ruolo strategico dei partner industriali presenti nell’area. In particolare, il coordinamento tecnico con Eni North Africa è stato fondamentale per fornire il supporto logistico e le competenze necessarie a gestire un carico così delicato come il gas naturale liquefatto. La presenza di Eni nella regione, consolidata da decenni di attività energetiche, ha garantito l’accesso immediato a tecnologie di monitoraggio avanzate e a consulenze ingegneristiche di primo livello. Parallelamente, il governo libico ha mantenuto canali di comunicazione costanti con aziende globali specializzate nel soccorso marittimo, applicando un piano tecnico rigoroso volto a contenere ogni possibile ripercussione derivante dal danneggiamento della struttura della nave.

Il mistero del carico disperso e la sicurezza delle città costiere libiche

Secondo quanto dichiarato da Ghali Al-Tuwaini, capo del Consiglio dei Saggi di Zuwara, in una recente intervista rilasciata a Italpress, il carico di gas naturale liquefatto che inizialmente costituiva la minaccia principale a bordo della petroliera russa risulta ora completamente evaporato. Questa circostanza, se da un lato riduce drasticamente il rischio di esplosioni catastrofiche o di nubi tossiche, dall’altro sposta l’attenzione sulla gestione del carburante residuo rimasto nei serbatoi di propulsione. La scomparsa del carico di GNL è stata monitorata con attenzione dal comitato di crisi appositamente istituito a Zuwara, il quale ha seguito ogni metro dell’avvicinamento dell’imbarcazione alla terraferma per garantire la massima protezione alle popolazioni locali e alle infrastrutture sensibili situate lungo la fascia costiera occidentale.

Il ruolo della National Oil Corporation nella prevenzione del rischio ambientale

In questo scenario di estrema delicatezza, la National Oil Corporation (NOC) ha assunto un ruolo centrale mettendo a disposizione le proprie eccellenze tecniche per gestire le restanti quantità di combustibile presenti nella pancia della petroliera russa. L’obiettivo primario della NOC è quello di procedere allo svuotamento dei serbatoi o alla loro sigillatura definitiva per prevenire qualsiasi tipo di sversamento di idrocarburi che potrebbe compromettere l’ecosistema marino della regione. Il coordinamento tra le autorità di Tripoli e le aziende statali energetiche mira a neutralizzare ogni potenziale rischio ambientale residuo, assicurando che l’incidente marittimo non si trasformi in una marea nera capace di colpire le aree abitate e le zone di pesca che rappresentano il sostentamento principale per le comunità della zona.

Cooperazione internazionale e supporto tecnico di Eni North Africa

Nonostante l’evaporazione del gas abbia mutato la natura dell’emergenza, resta fondamentale il supporto dei partner internazionali e delle società globali specializzate nel salvataggio marittimo. Il Ministero della Difesa ha ribadito l’importanza della collaborazione continua con Eni North Africa, la cui esperienza nel settore estrattivo e logistico in territorio libico si è rivelata determinante per la stesura del piano tecnico di rimorchio. La sinergia tra la tecnologia fornita dai partner esteri e l’intervento della National Oil Corporation rappresenta attualmente l’unico scudo efficace contro le ripercussioni di un incidente che ha lambito i confini delle acque europee, tenendo in allerta i radar di Malta e dell’Italia fino a poche ore fa. La messa in sicurezza della petroliera rimane la priorità assoluta per concludere un’operazione di soccorso tra le più complesse degli ultimi anni nel Mediterraneo.

Oltre all’aspetto puramente tecnico, la vicenda della petroliera russa riapre il dibattito sulla gestione delle emergenze nel Mediterraneo e sulla necessità di protocolli di intervento rapido che superino i confini nazionali. La riuscita della missione a Zuwara dimostra come la collaborazione tra istituzioni governative e attori privati possa prevenire un’emergenza ambientale di vaste proporzioni. Mentre la nave viene preparata per il rimorchio verso un sito idoneo per le riparazioni finali, resta alta l’attenzione sulla manutenzione e sulla sicurezza dei trasporti energetici in un’area geopoliticamente complessa. Il successo dell’intervento libico rappresenta un punto di svolta nel dimostrare la capacità di gestione di incidenti marittimi complessi, assicurando che il cuore pulsante dei traffici energetici mediterranei rimanga protetto da rischi strutturali e disastri naturali.