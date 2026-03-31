Emergenza maltempo Molise, strada ghiacciata blocca un autobus di linea ad Agnone: intervengono i Vigili del fuoco | FOTO

Emergenza viabilità nell’Alto Molise a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo che nelle ultime ore sta interessando la regione. La neve e il ghiaccio hanno creato forti disagi alla circolazione, in particolare lungo le strade di montagna tra la Val di Sangro e Agnone. Nel pomeriggio, un autobus di linea che trasportava alcuni lavoratori pendolari è rimasto bloccato in località Guado Liscia, nel comune di Agnone in provincia di Isernia. L’autista, accortosi che il manto stradale era completamente ghiacciato e scivoloso, ha deciso di fermare il mezzo nei pressi del rifugio della zona, ritenendo pericoloso proseguire lungo il tratto in pendenza che conduce verso Agnone. La prudente decisione ha evitato possibili incidenti, poiché la sede stradale risultava ormai impraticabile anche per i mezzi pesanti.

I passeggeri, una decina di lavoratori di rientro dalla Val di Sangro, sono stati ospitati temporaneamente all’interno del rifugio mentre venivano allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, che ha messo in sicurezza l’area e scortato i viaggiatori fino in città, garantendo il loro rientro in totale sicurezza.

L’episodio testimonia i disagi provocati dal maltempo che nelle ultime ore sta interessando l’entroterra molisano con neve, gelate notturne e temperature in sensibile calo. Le condizioni meteo avverse hanno reso difficoltosa la circolazione in diversi tratti montani, specialmente nelle zone più alte dell’Alto Molise e del vicino Vastese. Le autorità raccomandano prudenza e ricordano che è obbligatorio viaggiare con catene a bordo o pneumatici invernali, evitando spostamenti non strettamente necessari.

La perturbazione che sta attraversando il Centro-Sud continuerà a portare precipitazioni intermittenti e un marcato abbassamento delle temperature anche nelle prossime ore. Secondo le previsioni, i fenomeni si attenueranno progressivamente entro la serata di domani, ma il rischio di ghiaccio resta elevato nelle zone interne e sulle alture.

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