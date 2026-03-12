Emissioni auto, l’amministrazione Trump fa causa alla California

L’amministrazione di Donald Trump ha intentato una causa contro la California per i suoi standard statali sulle emissioni dei veicoli, che rappresentano un primato a livello nazionale. La causa arriva mesi dopo che il presidente americano ha bloccato il divieto, primo nel suo genere a livello nazionale, imposto dallo Stato guidato dal democratico Gavin Newsom sulla vendita di nuove auto a benzina a partire dal 2035. L’ufficio del governatore ha risposto sottolineando che la causa arriva in un momento in cui i prezzi della benzina salgono a causa della guerra con l’Iran e alcuni automobilisti stanno valutando la possibilità di passare all’elettrico. “I prezzi stanno aumentando vertiginosamente in tutto il Paese a causa delle scelte sconsiderate di Trump che ora attacca la California per aver cercato di dare ai californiani maggiore libertà e opzioni più economiche”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Newsom, Anthony Martinez.