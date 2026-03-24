ENEA, a Roma l’VIII Conferenza ICESP sulle buone pratiche per la transizione circolare

Mercoledì 25 marzo 2026, presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini a Roma, la Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), promossa da ENEA, organizzerà l’VIII conferenza annuale dal titolo “Le Buone Pratiche ICESP per la transizione circolare”. Per ENEA parteciperanno il presidente Francesca Mariotti e la direttrice del Dipartimento Sostenibilità Claudia Brunori. Interverranno inoltre il presidente ICESP Roberto Morabito e rappresentanti di MIMIT, MASE, Città Metropolitana di Roma Capitale, ERION, CONAI, Kyoto Club, Fondazione Ecosistemi, Fondazione Articolo 49, Symbola e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Nel corso della conferenza sarà consegnato il Premio Buone Pratiche ICESP, dedicato alla valorizzazione di esperienze significative sull’economia circolare promosse da imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni.

La piattaforma ICESP

La piattaforma ICESP rappresenta la più strutturata ed estesa comunità italiana dedicata all’economia circolare, con oltre 200 organizzazioni e circa 400 esperti provenienti da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, mondo della ricerca e società civile ed opera in stretta connessione con la piattaforma della Commissione Europea ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform).