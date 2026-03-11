ENEA, la presentazione del rapporto annuale con focus su efficienza energetica

Martedì 17 marzo alle 15 a Roma sarà presentato il 13° Rapporto sul mercato immobiliare residenziale, con focus sull’efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2026 (Senato della Repubblica – Sala Caduti di Nassirya, Piazza Madama). Il Rapporto è stato realizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip), in collaborazione con ENEA e I-Com (Istituto per la competitività). Il focus sull’efficientamento, curato da ENEA, è basato sulle valutazioni di un campione di operatori del settore in merito alla performance energetica degli immobili e ai meccanismi di promozione dell’efficienza energetica. Sarà presente il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava e per ENEA interverrà Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Efficienza energetica.