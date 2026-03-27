ENEA stima un risparmio del 20% sui consumi energetici degli edifici residenziali di Roma

Un potenziale risparmio del 20% sui consumi di energia del patrimonio residenziale romano, che conta circa 1,28 milioni di abitazioni occupate in oltre 175 mila edifici. È quanto emerge dallo studio Strategia di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare di Roma Capitale, elaborato da ENEA nell’ambito del Climate City Contract di Roma Capitale, secondo cui circa il 60% delle emissioni complessive della città è connesso agli edifici.

Nel complesso, il settore residenziale rappresenta la quota più rilevante dei consumi energetici degli edifici della Capitale. Secondo le elaborazioni ENEA (dati 2022) il 59,7% dei consumi energetici degli edifici è legato alle abitazioni, mentre il terziario privato pesa per il 26% e gli edifici pubblici per il 14,3%. L’analisi ENEA si basa su oltre 400 mila attestati di prestazione energetica (APE), dai quali emerge che circa due terzi degli immobili residenziali romani si collocano nelle classi più basse (F-G), caratterizzate da scarse prestazioni energetiche.

Lo studio ricostruisce anche l’impatto delle politiche di incentivazione attivate negli ultimi anni: dal 2013 a Roma sono stati realizzati oltre 350 mila interventi di riqualificazione energetica, grazie a strumenti come Ecobonus, Superbonus, Bonus Casa e Conto Termico. Complessivamente gli investimenti hanno superato 6,1 miliardi di euro, generando un risparmio energetico di oltre 1 TWh all’anno, pari a circa il 9% dei consumi del settore residenziale nel 2022. Il report analizza anche i consumi del patrimonio pubblico della Capitale: la quota maggiore dei consumi energetici viene dagli ospedali (27,8%), seguiti da strutture amministrative (22,8%) ed edifici scolastici (11,6%).

ENEA ha presentato diversi scenari per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di Roma Capitale: quello di policy, il più ambizioso, delinea un risparmio energetico di poco più di 100 GWh/anno a fronte di circa 100 mila interventi effettuati ogni anno. Dall’analisi emerge che, per centrare gli obiettivi del Climate City Contract, gli interventi dovrebbero concentrarsi su specifici segmenti del settore residenziale, in particolare i condomini costruiti nel secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, accelerando le azioni negli alloggi abitati da famiglie in condizioni di povertà energetica, al fine di migliorare la qualità dell’abitare e ridurre il peso delle bollette.

Secondo l’analisi ENEA, nel periodo 2025-2040, la riduzione delle emissioni potrebbe variare da circa 250 mila fino a 450 mila tonnellate di CO₂ all’anno, in funzione dei diversi scenari di intervento e di investimento. Tra gli immobili più strategici per la riqualificazione sono stati individuati oltre 40 mila grandi condomini con scarse prestazioni energetiche, costruiti tra il secondo dopoguerra e gli anni Settanta (circa 600 mila alloggi) e circa 750 edifici residenziali pubblici, con più di otto abitazioni.

“Incrociando questi dati con indicatori quali l’Indice di Disagio Sociale e Indice di Disagio Edilizio, è possibile individuare i quartieri in cui concentrare le prime azioni di riqualificazione, con l’obiettivo di coniugare transizione energetica e inclusione sociale”, spiega Monica Misceo, responsabile del Laboratorio ENEA Progetti e buone pratiche per la riqualificazione energetica degli edifici. “Sarebbe utile – conclude – coinvolgere nuove figure professionali, come i facilitatori sociali, per promuovere percorsi di partecipazione ai processi di riqualificazione, mediando le relazioni tra tecnici, professionisti e inquilini. Questo coinvolgimento è fondamentale per prevenire possibili conflitti in fase di cantierizzazione, evitando rallentamenti nella realizzazione degli interventi”.

“La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio rappresenta una leva strategica non solo per la decarbonizzazione, ma anche per migliorare la qualità dell’abitare e sostenere la transizione energetica di Roma Capitale”, dichiara Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio Clima di Roma Capitale. “Per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica – conclude – è necessario un approccio integrato che combini elettrificazione dei consumi, riqualificazione dell’involucro edilizio, digitalizzazione e gestione intelligente dell’energia, integrazione delle fonti rinnovabili e strumenti finanziari capaci di mobilitare nuovi investimenti”.