Energia, Arera: “ridotta una componente della voce trasporto gas” in bolletta

L’Autorità per l’Energia “riduce una componente della voce trasporto gas” delle bollette. “In considerazione delle persistenti tensioni geopolitiche che interessano il mercato energetico internazionale e del conseguente rischio di incrementi dei prezzi all’ingrosso del gas naturale, Arera – spiega una nota – ha ridotto del 15% la componente tariffaria ‘CRVI’ per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2026 e il 30 settembre 2027″. L’intervento di Arera, “effettuato in via eccezionale – spiega una nota dell’Authority -, porta il valore della componente destinata alla copertura dei costi per i progetti di riduzione generale dei consumi gas da 0,721 centesimi di euro per metro cubo a 0,613 centesimi di euro”.

“Definita nell’ambito dell’Unità di Vigilanza Energetica recentemente istituita, è stata approvata ieri dal Collegio, la delibera 62/2026/R/gas – viene spiegato – persegue l’obiettivo prioritario di mitigare l’impatto della volatilità dei mercati internazionali sulla spesa energetica finale dei clienti, sia domestici sia non domestici, per il prossimo inverno. Per garantire tale tutela in una fase di incertezza globale, l’Autorità ha disposto l’utilizzo in via eccezionale di una quota del saldo netto del conto oneri di interrompibilità riferito alla competenza 2024/2025, assicurando così il necessario bilanciamento finanziario senza gravare ulteriormente sulle utenze finali”.