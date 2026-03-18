Energia, boom di produzione eolica in Italia grazie ai cicloni e al maltempo: febbraio da record per le rinnovabili! I DATI di Terna

Il quadro energetico italiano di febbraio 2026 delinea un legame sempre più stretto e determinante tra le variabili meteorologiche e l’assetto del sistema elettrico nazionale. Secondo i dati recentemente diffusi da Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, il fabbisogno elettrico nazionale ha raggiunto i 25,4 miliardi di kWh, segnando un incremento del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato non è però un semplice numero isolato, ma il risultato di un complesso intreccio di fattori climatici, dinamiche industriali e la pressione eccezionale esercitata dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’analisi profonda del periodo rivela come la stabilità della rete e la capacità di generazione siano oggi indissolubilmente legate all’andamento del tempo atmosferico e alla capacità di gestire i picchi di domanda in contesti di grande visibilità internazionale.

Il termometro e la rete: come il clima modella i consumi nazionali

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal rapporto mensile riguarda l’influenza diretta delle temperature sulla domanda di energia. Il mese di febbraio è stato caratterizzato da una temperatura media mensile superiore di 1,1 gradi centigradi rispetto a febbraio 2025. In un contesto tradizionale, un clima più mite porterebbe a una naturale contrazione dei consumi dovuta al minor utilizzo dei sistemi di riscaldamento; tuttavia, il dato corretto dagli effetti termici e di calendario mostra un incremento ancora più marcato, pari al 2,4%. Questo significa che, nonostante il favorevole apporto del clima nel limitare i carichi termici, la spinta economica e l’attività industriale hanno sovrastato il “risparmio” meteorologico. Il fabbisogno destagionalizzato indica una lieve flessione dell’1,8% rispetto a gennaio 2026, ma il trend dei primi due mesi dell’anno resta saldamente in crescita con un +3,1%, a dimostrazione di un sistema Paese in pieno fermento operativo.

Il dominio del vento: la meteorologia spinge le rinnovabili al record

Se la domanda risente del calore, la produzione è ormai schiava benevola delle correnti aeree. A febbraio, le fonti rinnovabili hanno coperto il 37,9% della domanda elettrica nazionale, un balzo in avanti straordinario se confrontato con il 30,3% dello scorso anno. La vera protagonista di questa performance è stata la produzione eolica, che ha registrato un incremento sbalorditivo del 117%. Analizzando i dati tecnici, si scopre che questo exploit è quasi interamente merito della maggiore ventosità registrata sulla penisola, che ha contribuito per ben 1.414 GWh aggiuntivi, mentre solo una frazione minore è imputabile alla nuova capacità installata. Il vento si è confermato così la prima fonte del mese, superando l’idroelettrico e il fotovoltaico, e permettendo una drastica riduzione della produzione termoelettrica, scesa del 12,1%. Anche il fotovoltaico ha beneficiato di condizioni meteorologiche favorevoli e di un incremento della capacità in esercizio, crescendo del 25,5%.

L’effetto Olimpiadi: Milano Cortina 2026 e la tenuta del sistema elettrico

Un capitolo a parte merita l’impatto dei Giochi Olimpici Invernali sulla rete elettrica del Nord Italia. Tra il 6 e il 22 febbraio, le aree interessate dalle competizioni hanno vissuto una vera e propria prova di forza infrastrutturale. Le cabine primarie a servizio dei distretti olimpici hanno registrato un incremento degli scambi di energia del 38% rispetto al 2025, con punte che hanno toccato il 50% in concomitanza con gli eventi agonistici di maggior richiamo. Questo scenario ha confermato la validità degli investimenti di Terna, che ha messo in campo oltre 300 milioni di euro per il potenziamento della rete nelle regioni coinvolte. La capacità del sistema di assorbire tali picchi senza disservizi testimonia l’importanza di una pianificazione che tenga conto non solo dei consumi ordinari, ma anche degli eventi straordinari che mettono sotto stress la resilienza tecnologica nazionale.

La resilienza industriale e il ruolo cruciale degli accumuli energetici

Nonostante le sfide climatiche, il settore produttivo italiano continua a mostrare segni di vitalità. L’indice Imcei, che monitora i consumi delle imprese energivore, ha segnato il sesto mese consecutivo di crescita con un +4,6%, trascinato dai settori della siderurgia e della ceramica. Parallelamente, il settore terziario prosegue il suo percorso di espansione, come evidenziato dall’indice Imser relativo ai servizi. Per sostenere questa crescita costante e bilanciare l’intermittenza tipica delle fonti meteo-dipendenti come vento e sole, l’Italia sta accelerando in modo massiccio sui sistemi di accumulo. Al 28 febbraio 2026, si contano oltre 906.000 impianti di storage, fondamentali per immagazzinare l’energia prodotta durante i picchi di ventosità o insolazione e rilasciarla quando le condizioni meteorologiche sono meno favorevoli, garantendo così la stabilità della transizione energetica in corso.