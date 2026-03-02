Energia, Confindustria: “con l’attacco all’Iran nuova impennata della volatilità dei prezzi”

Con l’attacco all’Iran, “prevediamo di nuovo una elevata volatilità dei prezzi dell’energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate”. Lo afferma il delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Aurelio Regina, in un’audizione sul dl bollette alla X commissione della Camera. “È fondamentale mettere al centro la competitività e la sicurezza” Ue e “il fattore energia è cruciale e, oggi più che mai, serve assicurarne gli approvvigionamenti ed evitare oneri che minano la competitività come l’Ets”, aggiunge Regina chiedendo un’approvazione in tempi brevissimi del decreto e “un coordinamento per fronteggiare emergenze”.