Energia: da ENEA un sistema per risparmiare sulla bolletta con l’intelligenza artificiale

Sviluppare un sistema basato su una interfaccia di tipo conversazionale – molto simile ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale già ampliamente utilizzati in altri ambiti – progettato per dialogare direttamente con il sistema energetico domestico. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo EU-DREAM, coordinato dall’Università di Porto, a cui ENEA ha contribuito coordinando la definizione di 22 casi d’uso, che vanno dall’ottimizzazione automatica dei flussi energetici domestici al dialogo in linguaggio naturale con i sistemi di gestione dell’energia. L’intelligenza artificiale conversazionale permetterà di guidare i consumatori verso scelte più consapevoli in campo energetico, con benefici concreti in termini di riduzione di consumi (e costi in bolletta) ed emissioni di CO₂.

“Gli utenti potranno chiedere – vocalmente o in forma scritta – di ricevere degli insights sui propri consumi e sulla produzione degli impianti, senza necessità di compilare form o cercare informazioni seminascoste. Un’interazione semplice come quella proposta può aumentare la consapevolezza dei consumatori, con un impatto positivo su bollette e ambiente. Grazie al chatbot l’utente potrà anche impostare delle preferenze per il funzionamento della propria casa intelligente, ad esempio la temperatura degli ambienti o il momento di avvio degli elettrodomestici”, spiega Amedeo Buonanno, ricercatore del Laboratorio ENEA Smart grid e reti energetiche del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabile.

Questa soluzione potrebbe rivelarsi estremamente utile anche per i membri delle comunità energetiche (CER), per conoscere rapidamente l’andamento dell’autoconsumo della CER stessa.

Sono stati già condotti test sperimentali, ma per arrivare a un’interfaccia accessibile a tutti e capace di semplificare la complessità dei mercati energetici bisognerà attendere la conclusione del progetto EU-DREAM a dicembre del prossimo anno.