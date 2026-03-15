Eruzione esplosiva del vulcano Kanlaon: colonna di cenere alta 5km alle Filippine | VIDEO

Immagini spettacolari mostrano il momento in cui un vulcano è eruttato nelle Filippine, generando una nube di cenere alta 5km. Il vulcano Kanlaon, sull’Isola di Negros, è esploso sulla sua sommità oggi, domenica 15 marzo. I video ripresi sul posto mostrano un’enorme nube di cenere che fuoriesce dal vulcano e si innalza nell’aria. “Questo è il terzo evento al Kanlaon quest’anno, dopo le eruzioni simili del 19 e 26 febbraio 2026“, ha dichiarato l’Istituto filippino di sismologia e vulcanologia (Phivolcs). La colonna di cenere, alta 5km, si è spostata verso sud-est e nord-est. Il livello di allerta 2 rimane in vigore per il vulcano Kanlaon, con divieto di accesso alla sua zona di pericolo permanente di circa 3,2km. Al livello di allerta 2, sono possibili eruzioni improvvise di vapore e segni di imminente attività magmatica.

Le autorità locali hanno segnalato la caduta di cenere in diverse comunità di Negros Occidental. Nel frattempo, i residenti hanno riferito di aver percepito un odore di zolfo nell’aria, riconducibile all’attività vulcanica.

Nonostante l’eruzione, le operazioni aeroportuali nella provincia sono rimaste normali. Le autorità hanno confermato che nessun volo è stato cancellato all’aeroporto internazionale di Bacolod-Silay.

Il vulcano Kanlaon è la montagna più alta dell’isola di Negros, con un’altitudine di 2.465 metri sul livello del mare.