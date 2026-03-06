ESA, briefing online internazionale per il lancio inaugurale della costellazione Celeste LEO-PNT

E’ in programma il briefing online in diverse lingue prima del lancio inaugurale della costellazione dimostrativa in orbita Celeste LEO-PNT dell’ESA. Il lancio dei primi due satelliti è previsto non prima del 24 marzo a bordo del razzo Electron di Rocket Lab dalla Nuova Zelanda. Celeste svolgerà un ruolo pionieristico nel migliorare il futuro delle capacità di navigazione satellitare in Europa. Come iniziativa dell’ESA per la navigazione satellitare in orbita terrestre bassa (LEO), la missione testerà tecnologie di nuova generazione e aggiungerà nuove bande di frequenza per la navigazione satellitare.
Celeste dimostrerà come uno strato complementare che vola più vicino alla Terra possa potenziare l’attuale sistema europeo Galileo in orbita terrestre media (MEO), aumentandone la resilienza complessiva, migliorandone le prestazioni e aprendo opportunità per nuove capacità di servizio direttamente da LEO.
Programma del briefing, giovedì 12 marzo (tutti gli orari sono in CET)
09:00-10:00: Briefing in francese
Partecipanti:
- Alan Le Priellec, Ingegnere di sistema, ESA
- Michel Monnerat, Direttore delle offerte e dei progetti avanzati di
- navigazione presso Thales Alenia Space
10:00-11:00: Briefing in olandese
Partecipante:
- ESA Relatore: Edward Breeuwer, LEO-PNT Senior System Engineer, ESA
11:00-12:00: Briefing in italiano
Partecipanti:
- Pietro Giordano, Celeste System Manager, ESA
- Andrea Gallon, Responsabile del Dipartimento di Navigazione
- Futura, Thales Alenia Space
11:00-12:00: Briefing in tedesco
Partecipanti:
- Jörg Hahn, Responsabile del Servizio di Ingegneria del Sistema Galileo, ESA
- Marco Anghileri, Responsabile del carico utile Celeste, ESA
12:30-13:30: Briefing in spagnolo
Partecipanti:
- Roberto Prieto Cerdeira, Responsabile del Programma Celeste, ESA;
- Eduardo Fernández Matamala, Vice Direttore del Programma della Missione Celeste, GMV.
14:00-15:00: Briefing in inglese
Partecipanti:
- Javier Benedicto Ruiz, Direttore della Navigazione, ESA
- Michel Monnerat, Direttore delle Offerte e dei Progetti Avanzati in Navigazione presso Thales Alenia Space
- Miguel M. Romay,
- Direttore Generale dei Sistemi di Navigazione Satellitare, GMV.