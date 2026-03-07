Escursionista cade fuori sentiero in Valduga: soccorso con l’elicottero

Soccorso un escursionista caduto fuori da un sentiero in Veneto. Verso le 11.30 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un escursionista scivolato fuori sentiero in Valduga, sopra San Nazario, mentre con un’altra persona stava percorrendo il sentiero numero 938. Una squadra si è preparata per eventuale supporto all’elicottero di Treviso emergenza che, ricevute le coordinate del punto dell’incidente, si è avvicinato, individuando il compagno dell’infortunato. Poiché il ferito nella caduta di 4-5 metri era caduto sotto i cavi dell’alta tensione, l’eliambulanza ha dovuto sbarcare più distante, in tre rotazioni, tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, calati con un verricello di 50 metri. Arrivati dell’escursionista, che lamentava dolori al torace, gli sono state prestate le prime cure.

Dopo essere stato caricato in barella, l’uomo è stato poi spostato in un punto agevole per il recupero. Issato a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.