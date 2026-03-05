Escursionista polacca bloccata tra neve e vegetazione sulle Madonie | FOTO

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) in azione sulle alte Madonie (Palermo) per recuperare una escursionista bloccata in un canalone tra neve e fitta vegetazione. Nel tardo pomeriggio di giovedì, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del CNSAS per una escursionista di nazionalità polacca, di 25 anni, la quale, partita da Castelbuono si è trovata in difficoltà e disorientata in ambiente innevato e ha richiesto soccorso. Immediatamente è partita una squadra di Tecnici da Petralia Sottana ed una da Palermo. La ragazza è stata individuata al buio ed infreddolita, in un impervio canalone, tra la neve e fitta vegetazione.

Dopo una prima valutazione sanitaria, la giovane è stata recuperata verso monte e successivamente portata a valle presso la località “Battaglietta”, dove ad attenderla era presente una ambulanza del 118 per le verifiche sanitarie presso l’Ospedale di Petralia Sottana.