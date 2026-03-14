Esplode autocisterna, maxi incendio in Kentucky | VIDEO

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di venerdì 13 marzo sull’Interstate 471, a Newport, nel Kentucky (USA), dopo lo scontro tra un veicolo e un’autocisterna carica di carburante. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:10 nei pressi del cavalcavia di Memorial Parkway, importante uscita per il centro commerciale Newport Pavilion. Secondo le autorità locali, l’autocisterna si è ribaltata su un fianco dopo l’impatto e il carburante fuoriuscito ha preso fuoco, provocando un rogo di vaste proporzioni. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza provenienti da più dipartimenti e le fiamme sono state domate in gran parte entro le 23:30.

Nel veicolo coinvolto viaggiavano una donna e 2 bambini di 6 e 12 anni, trasportati in ospedale con ferite lievi. Il conducente dell’autocisterna, 47 anni, è stato medicato sul posto e dimesso. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire i controlli sulla sicurezza dell’infrastruttura.