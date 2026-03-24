Esplosione in raffineria in Texas, imponenti colonne di fumo | VIDEO

Una violenta esplosione ha scosso una raffineria di petrolio situata lungo la costa del Texas, sollevando imponenti colonne di fumo visibili a grande distanza e costringendo le autorità a invitare i residenti delle aree circostanti a rimanere nelle proprie abitazioni. L’incidente è avvenuto presso la raffineria Valero di Port Arthur, città a circa 145 km a Est di Houston. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Charlotte M. Moses, fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme. Le autorità locali hanno invitato in particolare gli abitanti della zona Ovest della città a non uscire di casa fino a nuovo ordine. Anche tramite i canali ufficiali, è stato ribadito di attendere il segnale di cessato allarme prima di riprendere le normali attività.

La raffineria coinvolta impiega circa 770 lavoratori ed è in grado di lavorare fino a 435mila barili di petrolio al giorno, trasformando greggio pesante in benzina, diesel e carburante per aerei. L’esplosione si verifica in un momento delicato per il mercato energetico globale, già sotto pressione a causa dell’incertezza legata alla guerra in Iran e al conseguente aumento dei prezzi del carburante. Immagini e video diffusi online mostrano fiamme e una densa nube di fumo nero levarsi dall’impianto. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte boato e di aver visto tremare le finestre delle loro abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche tecnici della Commissione per la qualità ambientale del Texas, che stanno monitorando la qualità dell’aria con apposite apparecchiature, in collaborazione con le autorità locali e statali.