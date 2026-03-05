La Farnesina: “oltre 100.000 italiani coinvolti nella crisi in Medio Oriente”, il paragone con tsunami dell’Oceano Indiano

È in corso in Medio Oriente una delle più grandi operazioni di assistenza consolare per cittadini italiani degli ultimi decenni. Lo rende noto la Farnesina, sottolineando come la portata dell’intervento sia paragonabile a quanto accadde nel 2004 con lo tsunami dell’Oceano Indiano. “Sono più di 100.000 gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente dalla crisi che ha coinvolto diversi Paesi del Golfo e che ha stravolto il traffico aereo mondiale, con serie ripercussioni sulla gestione degli spostamenti degli italiani che si trovano all’estero. Grazie alla stretta collaborazione dell’Unità di Crisi con la rete diplomatico-consolare che lavora senza sosta per assistere i nostri connazionali, sono già 10.000 gli italiani che hanno fatto rientro nel nostro Paese”.