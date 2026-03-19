Festa del Papà 2026, non solo auguri! La storia, le tradizioni golose e perché l’Italia festeggia oggi

Il 19 marzo l’Italia si sveglia con un’atmosfera particolare. Non è solo il profumo della primavera che bussa alle porte, ma quello inconfondibile della crema pasticcera e delle fritture appena fatte che invade i vicoli delle nostre città. La Festa del Papà nel 2026 non è più soltanto una ricorrenza sul calendario, ma un momento di pausa collettiva per riflettere su una figura che, pur cambiando forma nel tempo, resta il pilastro emotivo di ogni famiglia.

Le radici di una data simbolica

La scelta di festeggiare proprio oggi non è affatto casuale e affonda le sue radici nella tradizione cattolica. Il 19 marzo è infatti dedicato a San Giuseppe, il “padre putativo” di Gesù, scelto come simbolo universale di dedizione, umiltà e protezione. Sebbene il suo culto fosse diffuso già nel Medioevo, fu nel lontano 1479 che Papa Sisto IV decise di ufficializzare la ricorrenza, rendendola un punto fermo della nostra cultura. Fino a non troppi decenni fa, questa giornata era considerata una festività nazionale a tutti gli effetti, un momento in cui le scuole e gli uffici chiudevano per permettere alle famiglie di stare insieme.

Un mosaico di date in giro per il mondo

Tuttavia, se provassimo a fare gli auguri a un papà oltreoceano oggi, potremmo ricevere uno sguardo confuso. La geografia della Festa del Papà è infatti un mosaico affascinante di date e tradizioni diverse. Mentre noi onoriamo San Giuseppe, nel mondo anglosassone, come negli Stati Uniti o nel Regno Unito, si attende la terza domenica di giugno, seguendo una tradizione nata nei primi del Novecento grazie alla tenacia di Sonora Smart Dodd, che voleva celebrare il coraggio di suo padre, veterano di guerra.

Spostandoci verso Nord, i paesi scandinavi preferiscono il clima autunnale della seconda domenica di novembre, mentre in Germania la festa coincide con il giorno dell’Ascensione, trasformandosi nel Vatertag, una giornata spesso dedicata a goliardiche escursioni maschili. Ancora diversa è la situazione in Thailandia, dove l’omaggio ai padri avviene il 5 dicembre, in coincidenza con il compleanno dello scomparso Re Bhumibol Adulyadej, considerato simbolicamente il padre dell’intera nazione.

L’Italia a tavola: un viaggio tra zeppole e falò

Ma è in Italia che la festa trova la sua massima espressione conviviale, trasformandosi in un vero e proprio tour gastronomico. La tradizione culinaria non conosce confini regionali, pur esprimendosi in forme diverse. Nel meridione, e in particolare in Campania, la scena è dominata dalle Zeppole di San Giuseppe, trionfi di pasta bignè guarniti con crema e amarene. Risalendo verso la Capitale, i bignè diventano protagonisti assoluti, mentre in Sicilia si celebra con le Sfince, soffici frittelle ricoperte di ricotta e canditi.

Oltre ai dolci, la festa conserva ancora in alcune zone il fascino degli antichi riti contadini. Il 19 marzo segnava tradizionalmente il passaggio dall’inverno alla primavera e, ancora oggi, in molti centri si accendono i falò di San Giuseppe per bruciare simbolicamente i residui del vecchio raccolto, accogliendo il nuovo ciclo della terra. È un connubio perfetto tra sacro e profano che ci ricorda come, nonostante la tecnologia e il ritmo frenetico del 2026, abbiamo ancora bisogno di riti che ci riportino alle nostre radici.

Un ruolo in evoluzione

Il ruolo del papà moderno è in costante evoluzione, e nel 2026 celebriamo un modello di paternità sempre più orientato alla condivisione emotiva e alla cura, proprio come suggerisce il delicato Doodle di Google apparso stamattina sulla home page.