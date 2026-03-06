Forte scossa di terremoto alle Isole Salomone | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito le Isole Salomone alle 01:27 locale del 7 marzo (le 15:27 italiane del 6 marzo). L’USGS segnala un terremoto di magnitudo 6.7, con epicentro in mare, 181km a sud-est di Kirakira, e profondità di 10km. Le autorità comunicano che non è atteso uno tsunami da questa scossa. Al momento, non sono noti danni a cose o persone.