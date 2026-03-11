Forte terremoto al largo della Nuova Zelanda

Forte scossa di terremoto in Nuova Zelanda. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.9, avvenuto alle 08:40 (20:40 ora locale) ad una profondità di 15 km. I terremoti al largo della Nuova Zelanda sono il risultato diretto della sua posizione geologica lungo il Margine di Placca, dove la placca Australiana e quella Pacifica si scontrano incessantemente. Questo movimento avviene principalmente attraverso la subduzione: una placca scivola sotto l’altra, accumulando enormi quantità di energia elastica nelle rocce. Quando l’attrito non riesce più a trattenere questa pressione, le rocce si fratturano improvvisamente lungo le faglie sottomarine. La liberazione istantanea di energia genera onde sismiche che si propagano attraverso la crosta oceanica, manifestandosi in superficie come violenti scuotimenti del fondale marino.