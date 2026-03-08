Forte terremoto al largo delle isole Tonga

Forte terremoto nel Pacifico, al largo delle isole Tonga. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.1, avvenuto alle 10:28 ora italiana ad una profondità di 105 km. I terremoti nell’area delle isole Tonga sono causati principalmente dalla subduzione della placca Pacifica sotto la placca Australiana. In questa regione, la placca Pacifica scivola nel mantello terrestre con una velocità elevatissima, tra le più rapide al mondo. L’enorme attrito tra queste masse rocciose accumula energia elastica che, quando supera la resistenza delle rocce, si libera improvvisamente sotto forma di onde sismiche. La particolare geometria di questo scontro crea la profonda Fossa delle Tonga e genera terremoti sia superficiali che estremamente profondi, man mano che la placca sprofonda e si frantuma nel calore del mantello.