Forte terremoto nel Pacifico, epicentro a Sud delle isole Fiji

Forte terremoto nel Pacifico, al largo delle isole Fiji. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.1, avvenuto alle 06:44 ora italiana (18:44 ora locale, ad una profondità di 592 km. I terremoti nei pressi delle isole Fiji si verificano principalmente perché l’arcipelago si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle zone sismiche più attive del pianeta. Qui, la placca tettonica australiana e quella pacifica si scontrano continuamente. In un processo chiamato subduzione, una placca scivola sotto l’altra sprofondando nel mantello terrestre. Questo movimento genera enormi tensioni nelle rocce sotterranee che, quando superano il limite di resistenza, si spezzano improvvisamente liberando energia sotto forma di onde sismiche. La particolarità delle Fiji è la profondità estrema di questi eventi, che originano spesso a centinaia di km di profondità.