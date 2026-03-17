Forte terremoto scuote i Caraibi, epicentro tra Cuba e Haiti | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nei Caraibi, con epicentro localizzato tra Cuba e Haiti. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.9, avvenuto alle 05:28:28 ora italiana (00:28 ora locale) ad una profondità di 32 km. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. I terremoti tra Cuba e Haiti avvengono perché l’area si trova sul margine attivo tra la placca Nordamericana e quella Caraibica. Queste immense porzioni di crosta terrestre non sono statiche, ma scivolano l’una accanto all’altra lungo un sistema di faglie trascorrenti. Poiché i bordi delle placche sono irregolari, esse non scorrono fluidamente ma rimangono “incastrate”, accumulando energia elastica. Quando la pressione supera la resistenza delle rocce, queste si spezzano improvvisamente, rilasciando l’energia sotto forma di onde sismiche. Questo processo dinamico rende la regione una delle più sismicamente instabili al mondo.