Forte vento a Trento: ragazzo ferito da una tegola volante

A causa del forte vento, gli agenti della Polizia locale di Trento sono dovuti intervenire, spesso in collaborazione con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, per mettere in sicurezza strade e marciapiedi dove erano caduti oggetti dalle case o rami dagli alberi. L’incidente più grave finora segnalato è avvenuto all’angolo tra via Esterle e via Prati per la caduta di una tegola che ha colpito alla mano un ragazzo che passava in strada. Gli agenti lo hanno soccorso e il giovane è al pronto soccorso per farsi medicare. In via Orsi e in via Bezzi sono stati invece i pannelli fissi che ospitano i manifesti elettorali ad essere divelti dal forte vento. Fortunatamente non ci sono stati danni alle auto.

In via Filzi un’imposta che sbatteva al terzo piano di una casa ha causato la caduta di pezzi di intonaco da un edificio privato. Il traffico è stato fermato per consentire di bloccare lo scuro. In via Oriola, invece, una grande lamiera che fungeva da tettoia di alcune soffitte stava per staccarsi ma è stata rimossa dai Vigili del Fuoco intervenuti con l’autoscala. Infine, in corso del Lavoro e della Scienza, alcuni rami sono caduti sulle auto. I tecnici del servizio parchi e giardini, supportati dai Carabinieri che hanno regolato il traffico, sono intervenuti per tagliare i rami instabili e mettere in sicurezza la zona.

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