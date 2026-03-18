Forte vento sulle Alpi, precipita cabina di un’ovovia in Svizzera: almeno un morto

Tragedia sulle Alpi svizzere: a causa del forte vento, che ha raggiunto i 130km/h, una cabina di un’ovovia è precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Lo riferiscono diversi media elvetici che riportano le immagini della telecabina che rotola lungo un pendio. Il direttore degli impianti di risalita ha confermato l’incidente alla Srf, la televisione svizzera di lingua tedesca. Almeno una persona avrebbe perso la vita nell’incidente, riporta il sito di informazione 20 Minutes. I soccorritori sono sul posto. Al momento non è chiaro quante persone fossero sulla cabinovia.

Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, che ha portato anche ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico.

Nessun italiano coinvolto

Nessun italiano risulta coinvolto nell’incidente di oggi a Engelberg. Lo ha confermato la Polizia federale elvetica, interpellata dall’ambasciata italiana a Berna.