Forti nevicate in Valle d’Aosta: scatta l’allerta arancione per pericolo valanghe

Allerta ‘arancione’ in Valle d’Aosta per il pericolo valanghe a seguito delle precipitazioni in corso. Il bollettino di allarme è stato emesso dal Centro Funzionale regionale. “L’approfondimento di un minimo barico associato sul Golfo del Leone apporta un’intensificazione delle precipitazioni nelle prossime ore e una massa d’aria più fredda determinerà un abbassamento dello zero termico. I fenomeni si attenueranno, per poi cessare, nella mattinata di domani. Attesi a fine episodio valori oltre i 1000 metri di 60-100cm zona B; 20-40cm zona A-C-D. Si precisa che in ciascuna zona, la parte l’intensità maggiore dei fenomeni sarà quella più orientale con valori potenzialmente anche superiori a quelli previsti”, si legge nel bollettino di allerta.

L’allerta maggiore riguarda la zona sudorientale, tra le valli di Gressoney e di Champorcher. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) – si legge – saranno fenomeni in grado d’interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni”. Nel resto della regione è in vigore l’allerta ‘gialla’. “Per le aree al di sotto della quota neve, le precipitazioni forti possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche“, si legge nel bollettino.

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