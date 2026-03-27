Forti piogge e frane in Tanzania: almeno 20 morti

Almeno 20 persone sono morte nel Sud della Tanzania a causa di frane provocate da forti piogge negli ultimi giorni: lo hanno reso noto le autorità locali, mentre in tutta l’Africa orientale continua ad aumentare il numero delle vittime legate al maltempo. Nella regione di Mbeya, piogge intense e raffiche di vento hanno causato smottamenti che, nelle prime ore di mercoledì, hanno distrutto numerose abitazioni. Jaffar Haniu, amministratore del distretto di Rungwe, ha confermato il bilancio. Le previsioni meteo indicano ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni, e le autorità hanno invitato gli abitanti delle zone più a rischio a evacuare.

Situazione critica anche in Kenya, dove le inondazioni stagionali hanno già causato almeno 88 morti. Dall’inizio del mese, le piogge torrenziali hanno colpito 21 contee e provocato l’esondazione di almeno 2 fiumi. L’intensità e l’estensione della crisi hanno riacceso i timori riguardo alla preparazione ai disastri e alla vulnerabilità delle comunità che vivono in aree esposte. Anche nel Sud dell’Etiopia, all’inizio di marzo, frane causate dalle piogge hanno provocato almeno 80 vittime.