Forti piogge in Malesia, alluvioni lampo a Nilai: traffico paralizzato | VIDEO

Gravi inondazioni a seguito di forti piogge hanno colpito oggi Nilai, in Malesia. Gli automobilisti sulla North-South Expressway (PLUS) hanno dovuto affrontare un blocco del traffico di 10km dopo che inondazioni improvvise hanno sommerso tutte le corsie al km 287. L’incidente, avvenuto alle 18:45 locali, ha interessato entrambe le direzioni tra Putra Mahkota e Bandar Baru Nilai, lasciando gli automobilisti bloccati poiché le acque alluvionali hanno sommerso tutte le corsie in direzione sud e le corsie di emergenza e di sinistra in direzione nord. “La congestione del traffico si estende fino a 10km in direzione sud e 4km in direzione nord. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi e di pianificare i propri viaggi di conseguenza”, ha dichiarato il gestore dell’autostrada.